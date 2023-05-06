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Первый в истории гибридный Корвет всё же допустили на клубные гонки

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Александр Орехов

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Американская организация National Council of Corvette Clubs (NCCC), объединяющая на национальном уровне клубы владельцев Корветов, скорректировала введённое недавно правило, лишившее владельцев гибридного суперкара Corvette E-Ray возможности участвовать в соревнованиях. Как пишет Carscoops, это произошло на фоне активного выражения недовольства со стороны фанатов модели. При этом президент NCCC Деб Мёрфи назвала изначально сложившуюся ситуацию простым недоразумением. 

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  • В минувшем ноябре NCCC обновила свод правил клубных соревнований. В одном из его разделов запретили допускать на гонки гибриды и электрокары с литий-ионными батареями. Решение объяснили дополнительными опасностями, которые возникнут в случае аварии. По той же причине владельцам «зелёных» машин запретили при посещении клубных мероприятий парковаться на расстоянии менее чем в 30 футов (9,1 метра) от других транспортных средств и сооружений.
  • И формально под эти правила попал и новейший Corvette E-Ray — первый в истории семейства гибрид. В дополнение к стандартному 6,2-литровому атмосфернику V8, вращающему задние колёса (как у базового Stingray), он получил 163-сильный электромотор на передней оси, питающийся от блока аккумуляторов на 1,9 киловатт-часа. Такая силовая установка может работать не только в полноприводном, но и в переднеприводном режиме — ни того, ни другого прежде с Корветами также не случалось. Несмотря на прибавку в массе, E-Ray оказался абсолютным чемпионом среди всех Corvette в разгоне до 60 миль в час (96 км/ч) и прохождении дрэговой дистанции в четверть мили.
  • После бури негодования Деб Мёрфи распространила по электронной почте своё очередное «Послание президента», в котором заявила, что соответствующий раздел изменён: запрет для электромобилей остаётся, но гибриды, включая и E-Ray, будут допущены до клубных гонок. «Я считаю, что самый быстрый Corvette в истории станет отличным дополнением к нашим будущим событиям», — подчеркнула она.

Фактические продажи Corvette E-Ray стартуют только во второй половине этого года. Вскоре после этого семейство должен пополнить кроссовер, который будут выпускать с бензиновыми двигателями различной мощности. При этом долгое время ходили слухи, что подобная модель окажется полностью электрической — в духе Ford Mustang Mach-E. В целом же концерн General Motors намерен так или иначе электрифицировать все модели всех своих брендов к концу десятилетия, а значит, на перспективные батарейные спорткары по-прежнему будет распространяться запрет NCCC.

Справедливость восторжествовала?

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