Первый в истории гибридный Корвет всё же допустили на клубные гонки

И формально под эти правила попал и новейший Corvette E-Ray — первый в истории семейства гибрид. В дополнение к стандартному 6,2-литровому атмосфернику V8, вращающему задние колёса (как у базового Stingray), он получил 163-сильный электромотор на передней оси, питающийся от блока аккумуляторов на 1,9 киловатт-часа. Такая силовая установка может работать не только в полноприводном, но и в переднеприводном режиме — ни того, ни другого прежде с Корветами также не случалось. Несмотря на прибавку в массе, E-Ray оказался абсолютным чемпионом среди всех Corvette в разгоне до 60 миль в час (96 км/ч) и прохождении дрэговой дистанции в четверть мили.

После бури негодования Деб Мёрфи распространила по электронной почте своё очередное «Послание президента», в котором заявила, что соответствующий раздел изменён: запрет для электромобилей остаётся, но гибриды, включая и E-Ray, будут допущены до клубных гонок. «Я считаю, что самый быстрый Corvette в истории станет отличным дополнением к нашим будущим событиям», — подчеркнула она.

Фактические продажи Corvette E-Ray стартуют только во второй половине этого года. Вскоре после этого семейство должен пополнить кроссовер, который будут выпускать с бензиновыми двигателями различной мощности. При этом долгое время ходили слухи, что подобная модель окажется полностью электрической — в духе Ford Mustang Mach-E. В целом же концерн General Motors намерен так или иначе электрифицировать все модели всех своих брендов к концу десятилетия, а значит, на перспективные батарейные спорткары по-прежнему будет распространяться запрет NCCC.