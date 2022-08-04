Компания Chery выпустила кроссовер дешевле антикризисной Lada Granta

Марка Kaiyi, которая входит в концерн Chery и считается молодёжной, обнародовала цены на обновлённую версию кроссовера Xuanjie. 4,4-метровый вседорожник обзавёлся доработанной внешностью и интерьером с современными медиаустройствами. При этом стоимость кроссовера на домашнем рынке, по данным CarNewsChina, укладывается в диапазон от 64,9 до 80,9 тысячи юаней, то есть от 580 до 723 тысяч рублей. Базовая стоимость упрощённой Lada Granta в России — 675 900 рублей.