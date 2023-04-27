Chery привезёт в Россию два гибридных кроссовера и седан

Материал по теме
Chery хочет вывести на российский рынок большой кроссовер Tiggo 9
ГИБДД разъяснила, обязан ли водитель снимать тонировку на месте
Линейка марки Chery в России пополнится тремя новыми электрифицированными моделями. Как пишут «Китайские автомобили» со ссылкой на заявление представителей бренда, это будут два кроссовера и седан, а первый гибрид появится в продаже уже в мае.
Ранее в Chery заявляли также о планах организовать производство своих автомобилей на территории России. Компания рассматривает несколько вариантов локализации — от контрактной сборки на уже существующем предприятии до строительства собственного завода.
Комментарии
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий