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Chery привезёт в Россию два гибридных кроссовера и седан

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Дмитрий Елизаров

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Линейка марки Chery в России пополнится тремя новыми электрифицированными моделями. Как пишут «Китайские автомобили» со ссылкой на заявление представителей бренда, это будут два кроссовера и седан, а первый гибрид появится в продаже уже в мае.

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  • Первой бензоэлектрической моделью Chery в России станет вседорожник Tiggo 8 Pro e+. Об этих планах уже известно из официальных источников: в марте компания заявляла о дорожных испытаниях гибрида в нашей стране при участии экспертов института НАМИ.
  • Ожидается, что такой кроссовер получит трёхмоторную силовую установку с отдачей 235 л.с. и способностью работать сразу в 9 вариантах сочетания двигателей. До 100 км/ч Chery Tiggo 8 Pro e+ сможет ускоряться за 7,5 секунды, запас хода — около тысячи километров.
  • Осенью к нему присоединится гибридная версия нынешнего Tiggo 7 Pro, а в следующем году компания запустит продажи электрифицированного седана Arrizo 8 Pro. С 1,6-литровой «турбочетвёркой» эта модель должна появиться у нас летом нынешнего года, а гибридную модификацию показали в Шанхае. Базируется она на моторе объёмом 1,5 литра и может проезжать на одной зарядке/заправке до 1300 километров.

Ранее в Chery заявляли также о планах организовать производство своих автомобилей на территории России. Компания рассматривает несколько вариантов локализации — от контрактной сборки на уже существующем предприятии до строительства собственного завода.

Рассмотрите к покупке гибридный Chery?

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