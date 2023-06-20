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Chery решила сделать 50-тысячную скидку первым покупателям Arrizo 8, но за это придётся заплатить

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Дмитрий Елизаров

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Российский офис компании Chery объявил о возможности получения скидки при раннем бронировании седана Arrizo 8. Однако для того, чтобы сэкономить, придётся выполнить несколько условий.

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  • Скидку 50 тысяч рублей от рекомендованной цены компания даст тем покупателям, кто оформит бронирование через сайт марки Chery. Для этого нужно не только выбрать автомобиль и заполнить необходимые документы, но и внести оплату в размере 10 тысяч рублей. Будет ли она учтена при финальном расчёте за автомобиль, не уточняется.
  • Кроме того, обязательным условием бронирования и последующего оформления покупки в числе первых названо присоединение к телеграм-каналу «клуба поклонников Arrizo 8».
  • Стоимость седана и детали комплектаций уже известны. Chery Arrizo 8 в России будет доступен в двух фиксированных вариантах оснащения по цене 3 399 900 и 3 499 900 рублей. Кроме того, у четырёхдверки появится лимитированное исполнение Ultimate SE по цене 3 549 900 рублей, но его забронировать не получится.

В нашей стране седан получит только один силовой агрегат — турбомотор объёмом 1,6 литра, который развивает 186 л.с. и 275 Нм в сочетании с семиступенчатым «роботом». Разгон до 100 км/ч у Arrizo 8 займёт 8,9 секунды.

Готовы потратить 10 тысяч, чтобы сэкономить 50?

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