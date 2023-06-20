Chery решила сделать 50-тысячную скидку первым покупателям Arrizo 8, но за это придётся заплатить

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В России стартовал приём заказов на бизнес-седан Chery Arrizo 8
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Российский офис компании Chery объявил о возможности получения скидки при раннем бронировании седана Arrizo 8. Однако для того, чтобы сэкономить, придётся выполнить несколько условий.
В нашей стране седан получит только один силовой агрегат — турбомотор объёмом 1,6 литра, который развивает 186 л.с. и 275 Нм в сочетании с семиступенчатым «роботом». Разгон до 100 км/ч у Arrizo 8 займёт 8,9 секунды.
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