Chery решила сделать 50-тысячную скидку первым покупателям Arrizo 8, но за это придётся заплатить

Скидку 50 тысяч рублей от рекомендованной цены компания даст тем покупателям, кто оформит бронирование через сайт марки Chery. Для этого нужно не только выбрать автомобиль и заполнить необходимые документы, но и внести оплату в размере 10 тысяч рублей. Будет ли она учтена при финальном расчёте за автомобиль, не уточняется.