Chery и Huawei придумали новый бренд Luxeed и показали первую модель

В основу машины ляжет платформа Е0Х концерна Chery, которая будет использоваться и на будущих электромобилях Exeed. В топовых версиях будут стоять два электромотора и аккумулятор CATL, обеспечивающий запас хода до 700 километров.

За электронную начинку будет отвечать Huawei . В частности, компания разработает комплекс ассистентов водителя ADS 2.0. Над лобовым стеклом хорошо виден «нарост» лидара системы полуавтономного вождения. Также она использует три радара, 11 камер и 12 ультразвуковых датчиков. От Huawei будет и операционная система HarmonyOS 4.

Первую модель Huawei представил ещё весной 2021 года. Ей оказался переработанный кроссовер Seres SF5. А год назад в Китае стартовали продажи большого гибридного вседорожника Aito M7, также созданного компаниями Huawei и Seres.