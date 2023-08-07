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Chery и Huawei придумали новый бренд Luxeed и показали первую модель

НовостиКирилл МалышевКомменты

Два китайских гиганта — автомобильный Chery и технологический Huawei — анонсировали новый совместный бренд Luxeed. Фотографию первой модели уже обнародовали. Электрический седан обещают показать в III квартале этого года, пишет Carnewschina.

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Luxeed EH3 

  • В концерне Chery уже есть премиальная марка Exeed. Вероятно, название Luxeed должно подчеркнуть более люксовый статус бренда. Первенцем станет электрический седан под кодовым обозначением EH3 размером с Tesla Model 3.
  • Официальную премьеру модели обещают провести в III квартале этого года. Скорее всего, публичный дебют состоится на августовском моторшоу в Чэнду. Китайские СМИ предполагают стартовую цену около 200 000 юаней (2,64 миллиона рублей), что сделает Luxeed дешевле, чем Tesla Model 3.
  • В основу машины ляжет платформа Е0Х концерна Chery, которая будет использоваться и на будущих электромобилях Exeed. В топовых версиях будут стоять два электромотора и аккумулятор CATL, обеспечивающий запас хода до 700 километров.
  • За электронную начинку будет отвечать Huawei. В частности, компания разработает комплекс ассистентов водителя ADS 2.0. Над лобовым стеклом хорошо виден «нарост» лидара системы полуавтономного вождения. Также она использует три радара, 11 камер и 12 ультразвуковых датчиков. От Huawei будет и операционная система HarmonyOS 4.

Первую модель Huawei представил ещё весной 2021 года. Ей оказался переработанный кроссовер Seres SF5. А год назад в Китае стартовали продажи большого гибридного вседорожника Aito M7, также созданного компаниями Huawei и Seres.

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