Chery и Huawei придумали новый бренд Luxeed и показали первую модель

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Разработанный Huawei кроссовер Aito M7 прошёл краш-тест
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Два китайских гиганта — автомобильный Chery и технологический Huawei — анонсировали новый совместный бренд Luxeed. Фотографию первой модели уже обнародовали. Электрический седан обещают показать в III квартале этого года, пишет Carnewschina.
Первую модель Huawei представил ещё весной 2021 года. Ей оказался переработанный кроссовер Seres SF5. А год назад в Китае стартовали продажи большого гибридного вседорожника Aito M7, также созданного компаниями Huawei и Seres.
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