Обновленный флагманский кроссовер Changan: первые фотографии

Сзади уже знакомый «монофонарь» слегка затонировали и освежили облик подретушированным бампером. Изображений салона пока нет, но, по предварительной информации, он не поменяется. Равно как и силовой агрегат: рядная «турбочетвёрка» 2.0 мощностью 233 лошадиные силы в связке с 6-ступенчатым «автоматом»

Aisin

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В Китае доступны версии как с передним, так и с полным приводом.