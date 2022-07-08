Changan выпустит под новым суббрендом кроссовер с задними фонарями в стиле Формулы-1

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Компания Changan запатентовала вторую модель своего нового суббренда Shenlan. Это кроссовер под кодовым обозначением С673, который будет рассекречен в этом году, пишет портал CarNewsChina.
Марка Shenlan запущена при сотрудничестве компании Changan с крупнейшим в мире китайским производителем аккумуляторов CATL и технологическим гигантом Huawei. Бренд позиционируется выше материнской марки Changan, но ниже флагманской Avatr. У последнего в линейке пока только один кроссовер, но за пять лет моделей должно стать четыре.
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