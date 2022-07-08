Changan выпустит под новым суббрендом кроссовер с задними фонарями в стиле Формулы-1

Как и у первенца марки, лифтбека SL03, у вседорожника будет три варианта силовой установки. Машину можно будет купить в виде чистого электромобиля, последовательного гибрида или с водородными топливными элементами. Электрический кроссовер, скорее всего, получит те же варианты, что и пятидверка: 218 лошадиных сил при батарее на 58 кВт·ч и 258 сил с аккумулятором ёмкостью 78 кВт·ч.

Марка Shenlan запущена при сотрудничестве компании Changan с крупнейшим в мире китайским производителем аккумуляторов CATL и технологическим гигантом Huawei. Бренд позиционируется выше материнской марки Changan, но ниже флагманской Avatr. У последнего в линейке пока только один кроссовер, но за пять лет моделей должно стать четыре.