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Changan и Huawei показали лимитированную серию кроссовера Avatr 011

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Кирилл Малышев

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Электрический кроссовер Avatr 011 вышел в лимитированной серии MMW. Она создана в коллаборации с дизайнером Мэттью Уильямсом  сооснователем модного бренда 1017 ALYX 9SM и креативным директором Givenchy, пишет Carnewschina. Сама марка является плодом сотрудничества компаний Changan, Huawei и CATL.

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  • Машина снаружи и внутри оформлена в чёрном цвете. Даже эмблемы лишены хрома и сделаны тёмными. Иных отличий от обычных версий не видно.
  • Особая краска кузова умеет самовосстанавливаться, затягивая полученные повреждения. Шины надеты на 22-дюймовые диски. 
  • Avatr 011 при габаритах 4880х1970х1601 миллиметр и колёсной базе 2975 миллиметров крупнее, чем Tesla Model Y, но компактнее кроссовера Model X.
  • Салон отделан высококачественной кожей. На симметричной приборной панели по центру стоит дисплей диагональю 15,6 дюйма, а перед водителем и правым пассажиром установлены экраны по 10,2 дюйма. Все четыре отдельных кресла в салоне оформлены на спортивный манер и имеют интегрированные подголовники.
  • Два электромотора суммарно развивают 570 л.с. и, по данным производителя, обеспечивают разгон до сотни меньше чем за три секунды. Батареи ёмкостью 90,4 кВт·ч хватает на пробег до 600 километров. Avatr работает над версией, которая сможет проезжать на 100 километров больше.
  • Тираж серии ограничен 500 экземплярами. Финальная стоимость пока не раскрыта, но предзаказ можно оставить. Для подтверждения серьёзности намерений нужно оставить предоплату в 10 000 юаней (95 000 рублей).

Прототип электрокроссовера Avatr 011 представили осенью 2021 года. Производство наладили на заводе Changan в Чунцине. За пять лет линейку нового бренда расширят до четырёх моделей.

Купили бы лимитированную серию машины?

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