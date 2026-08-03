С 1 марта 2027 года на российском авторынке произойдёт важное изменение: вступит в силу документ, согласно которому автопроизводители должны будут на протяжении 10 лет передавать сервисным организациям техническую документацию. Поправки к закону «О защите прав потребителей» призваны выровнять условия для официальных дилеров и независимых сервисов. Разбираемся, какими именно сведениями обяжут делиться производителей и что может помешать реализации закона.
Что именно хотят сделать
К прежней обязанности автоконцернов поставлять запчасти для выпускаемых машин добавляется требование делиться технической документацией. В перечень могут войти: руководства по ремонту, электросхемы, технологические карты, спецификации, диагностическое ПО, а также все обновления — новые прошивки, технические бюллетени и другие.
Срок передачи документации зависит от срока службы автомобиля: если он установлен — в течение этого срока, если нет — в течение 10 лет с момента передачи машины потребителю. Причём обязанность сохраняется и после снятия модели с производства. Получать документы смогут не только организации, но и индивидуальные предприниматели, занятые ремонтом, техобслуживанием или продажей машин.
При этом небольшие сервисы и ИП смогут официально запрашивать у автопроизводителей техническую документацию — так же, как официальные дилеры. Порядок передачи данных, сроки и точный состав документации будут определены отдельным постановлением правительства чуть позже. В документе пропишут в том числе и обязательство вложить инструкцию по замене детали в упаковку запчасти (сейчас не все бренды делают это).
Почему поправки появились именно сейчас
Раньше проблема с доступом к документации не казалась острой: европейские, японские и южнокорейские производители по сложившейся практике добровольно делились технической информацией с партнёрскими сервисами. Ситуация изменилась с ростом доли китайских брендов: многие из них изначально не предусматривают автоматическую передачу данных даже для базового ТО и ремонта. Независимые сервисы оказались в сложном положении: им приходится добывать нужные сведения обходными путями, из-за чего увеличивается срок работ и риск ошибок.
Ещё один важный аспект — уход иностранных компаний с российского рынка. Новые правила создают задел на такой случай — даже если производитель прекратит работу в стране, сервисные центры смогут продолжать обслуживать автомобили по официальной документации.
Как изменения повлияют на рынок
В компании Changan Журналу Авто.ру пояснили, что ремонтная документация, в которую включаются руководства по ремонту, электрические схемы, технологические карты и диагностическое программное обеспечение, и так передаются дилерам в полном объёме.
«Иначе дилер просто не смог бы обслуживать автомобиль: ни выполнить регламентную операцию, ни закрыть гарантийный случай», — отметили представители бренда. При этом сейчас такая информация остаётся конфиденциальной и распространяется только в рамках дилерских договоров. Это общепринятая практика во всей отрасли, независимо от страны происхождения марки. Автомобильные бренды Tenet и Geely от комментариев по этой теме воздержались.
Представители ГК «Автодом» подчеркнули, что закон принимается в интересах потребителей: «Если СТО не обладает необходимой технической литературой, то произвести качественный ремонт затруднительно или даже невозможно. При этом для потребителя возрастают риски получить некачественную услугу или не получить её вовсе, если никто не возьмётся за ремонт».
В компании также отметили, что по ряду китайских брендов сегодня ощущается вакуум информации, каталогов и технической литературы: рынок насыщен автомобилями, но корпоративной культуры передачи данных о них нет. Тем не менее ситуация постепенно меняется и создаётся структура обучения персонала дилерских СТО.
Заместитель гендиректора «ЕвроАвто», член правления союза автосервисов России Илья Плисов также обратил внимание на устранение правовой коллизии. Он пояснил Журналу Авто.ру, что раньше владелец был обязан обслуживать автомобиль по требованиям производителя, хотя эти требования зачастую были ему недоступны. В новой редакции эта коллизия устранена «хотя бы в рамках требований к производителю».
«Естественно, на пути ввода новой нормы будут различные сложности, но теперь на владельца автомобиля возлагается выполнимое требование», — посчитал эксперт.
При этом он подчеркнул, что инженерная документация, необходимая для создания автокомпонентов, остаётся интеллектуальной собственностью производителя и передаче не подлежит.
В ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Журналу Авто.ру рассказали, что закон сделает обслуживание и ремонт автомобилей более прозрачными и понятными для рынка.
«Современный автомобиль — это сложная техническая система, и для качественного ремонта важны не только сами запчасти, но и доступ к технической документации, диагностической информации и обновлениям», — рассказали в РОАД.
Поможет ли закон сервисам и автовладельцам
Закон не решает проблему поставок запчастей, он закрывает именно информационный пробел. В ГК «Автодом» указали, что технической информацией проблему дефицита деталей не решить: «Техническая литература — это достаточно ёмкое и мало связанное с конкретной запасной частью понятие». Тем не менее более полный доступ к каталогам и документации поможет точнее подбирать запчасти и избегать ошибок.
По словам Ильи Плисова, главное преимущество новой системы — возможность более точного подбора, «а это уже немало». И владельцам, и сервисам, работающим с китайскими брендами, будет проще подобрать правильную запчасть, если каталог окажется доступен, а производитель будет отвечать за соответствие документации тому, что установлено на конкретном автомобиле.
В Changan добавили, что закон может расширить круг получателей ремонтной информации. Если сегодня она доступна только официальным сетям, то после выхода постановления перечень может стать гораздо шире. Для автовладельцев это плюс — при условии, что государство обеспечивает защиту конфиденциальных данных и сможет проработать вопрос ответственности за качество ремонта вне официальных сетей.
Поправки не обещают мгновенного решения всех проблем автосервисов, но задают более прозрачные и понятные правила игры для производителей, дилеров и СТО.