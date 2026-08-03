В компании Changan Журналу Авто.ру пояснили, что ремонтная документация, в которую включаются руководства по ремонту, электрические схемы, технологические карты и диагностическое программное обеспечение, и так передаются дилерам в полном объёме.

«Иначе дилер просто не смог бы обслуживать автомобиль: ни выполнить регламентную операцию, ни закрыть гарантийный случай», — отметили представители бренда. При этом сейчас такая информация остаётся конфиденциальной и распространяется только в рамках дилерских договоров. Это общепринятая практика во всей отрасли, независимо от страны происхождения марки. Автомобильные бренды Tenet и Geely от комментариев по этой теме воздержались.

Представители ГК «Автодом» подчеркнули, что закон принимается в интересах потребителей: «Если СТО не обладает необходимой технической литературой, то произвести качественный ремонт затруднительно или даже невозможно. При этом для потребителя возрастают риски получить некачественную услугу или не получить её вовсе, если никто не возьмётся за ремонт».

В компании также отметили, что по ряду китайских брендов сегодня ощущается вакуум информации, каталогов и технической литературы: рынок насыщен автомобилями, но корпоративной культуры передачи данных о них нет. Тем не менее ситуация постепенно меняется и создаётся структура обучения персонала дилерских СТО.

Заместитель гендиректора «ЕвроАвто», член правления союза автосервисов России Илья Плисов также обратил внимание на устранение правовой коллизии. Он пояснил Журналу Авто.ру, что раньше владелец был обязан обслуживать автомобиль по требованиям производителя, хотя эти требования зачастую были ему недоступны. В новой редакции эта коллизия устранена «хотя бы в рамках требований к производителю».

«Естественно, на пути ввода новой нормы будут различные сложности, но теперь на владельца автомобиля возлагается выполнимое требование», — посчитал эксперт.

При этом он подчеркнул, что инженерная документация, необходимая для создания автокомпонентов, остаётся интеллектуальной собственностью производителя и передаче не подлежит.

В ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Журналу Авто.ру рассказали, что закон сделает обслуживание и ремонт автомобилей более прозрачными и понятными для рынка.

«Современный автомобиль — это сложная техническая система, и для качественного ремонта важны не только сами запчасти, но и доступ к технической документации, диагностической информации и обновлениям», — рассказали в РОАД.