Цены на новые «Волги», первый электрокар Ferrari, самая дорогая Lada на треке. Главное за день

Добрый вечер! Представлен первый электрокар Ferrari — большой четырёхмоторный хэтчбек Luce с открывающимися против хода задними дверями, дизайном от создателя iPhone и ценником от полумиллиона евро. Впечатлившись, переходим к другим новостям и свежим статьям Журнала Авто.ру.
Верны традициям
BMW X3 сменил поколение, а российский рынок — правила игры. Теперь за новым баварским кроссовером нужно идти к тем, кто возит такие автомобили в основном из Китая. Но стоит ли игра свеч? Собрали истории реальных владельцев «параллельных» X3.
Отличные Land Cruiser 70
Land Cruiser 70 — легенда! Японцы более 40 лет выпускают внедорожник без радикальных изменений, продают дорого, а от покупателей всё равно нет отбоя. Нет проблем найти хорошие «семидесятки» и в России, причём в самых разных вариациях. Подобрали варианты для оффроуда и путешествий.
Важные новости
- Объявлены цены на три модели Volga
- Раскрыта динамика первой модели российского бренда Esteo
- КС ограничил «безусловное право» на ремонт авто по ОСАГО за счёт страховщика
- Две модели Lada вошли в список самых долгоживущих в мире
Почитать (и посмотреть) перед сном
Владелец этого Infiniti долго искал свою машину. Но оно того стоило — купленный в 2018-м седан до сих пор с ним и продолжает радовать при своих 170 тысячах пробега. А сколько ушло на содержание G25 за это время? Изучаем реальный дневник трат.
С возвращением на конвейер обновлённая Vesta Sport впервые стала доступна в кузове универсал. И на сегодня это самая дорогая Lada. Но правда ли она «горяча»? И на что способна? Выясняем на треке!
Кстати!
Любители мотоциклов, общий сбор: нашли на Авто.ру несколько очень крутых моделей для коллекции и удовольствия.
