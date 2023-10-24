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Звезда «Такси» Сами Насери снялся в рекламе узбекского авторынка

В рекламе известный актёр погонял на китайском спорткаре, очень похожем на Chevrolet Corvette
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На Youtube-канале узбекского режиссёра Сарвара Каримова появился рекламный ролик, снятый им для ташкентской компании Tashkent Index и расположенного на её территории авторынка. Главные роли в видео сыграли известный французский актёр Сами Насери и китайский Songsan SS Dolphin, очень похожий на первый Chevrolet Corvette.

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  • Сюжет рекламы строится вокруг тест-драйва, который Насери устраивает китайскому купе по дорогам общего пользования. Автомобиль попадает на дорожную камеру местной Госавтоинспекции с внушительным превышением, но инспекторы ничего не предпринимают.
  • Все герои рекламы, включая 62-летнего Сами Насери, разговаривают на узбекском языке и едят узбекский же фаст-фуд.
  • Вероятнее всего, ролик был снят в начале месяца, когда французский актёр присутствовал на международном кинофестивале «Жемчужина шёлкового пути» в Ташкенте.

SS Dolphin представили ещё в сентябре 2020 года в рамках автосалона в Пекине. Купе оснащается гибридной силовой установкой, развивающей 315 л.с. и 535 Нм и способно ускориться до 100 км/ч за 4,9 секунды. Реакция компании Chevrolet на премьеру последовала примерно через 2 недели: производители оригинального Corvette решили не преследовать китайцев, так как сочли SS Dolphin непохожим на оригинал.

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#BYD#Кино#Ролик дня
Комментарии
Комментарии2
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24 октября 2023
Это не Сами Насери. Похож.
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9 декабря 2025
Да. Я тоже, уже на фотографии перед роликом, засомневался. Хотел посмотреть ролик но он не запустился. Может и к лучшему.
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