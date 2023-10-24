Звезда «Такси» Сами Насери снялся в рекламе узбекского авторынка

Сюжет рекламы строится вокруг тест-драйва, который Насери устраивает китайскому купе по дорогам общего пользования. Автомобиль попадает на дорожную камеру местной Госавтоинспекции с внушительным превышением, но инспекторы ничего не предпринимают.

Все герои рекламы, включая 62-летнего Сами Насери, разговаривают на узбекском языке и едят узбекский же фаст-фуд.

Вероятнее всего, ролик был снят в начале месяца, когда французский актёр присутствовал на международном кинофестивале «Жемчужина шёлкового пути» в Ташкенте.

SS Dolphin представили ещё в сентябре 2020 года в рамках автосалона в Пекине. Купе оснащается гибридной силовой установкой, развивающей 315 л.с. и 535 Нм и способно ускориться до 100 км/ч за 4,9 секунды. Реакция компании Chevrolet на премьеру последовала примерно через 2 недели: производители оригинального Corvette решили не преследовать китайцев, так как сочли SS Dolphin непохожим на оригинал.