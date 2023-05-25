Оставить коммент

Первый тюнинг-кит для нового Ford Mustang показали на видео

Цены на новую Весту, запрет на управление мощными машинами и новый «Москвич». Главное за день

Новости

Редакция Авто.ру

Комменты

Добрый вечер! В России хотят запретить начинающим водителям управлять машинами мощнее 150 л.с. С такой инициативой выступил Национальный автомобильный союз, направивший предложение в МВД. Будем следить за развитием событий, а пока переходим к другим новостям и самым интересным статьям Журнала Авто.ру.

Всё самое важное и интересное за день в удобном формате дайджеста: подписывайтесь на рассылку и получайте его прямо на почту!
Получайте новые интересные статьи на почту
Подписываясь, я соглашаюсь на получение новостных/рекламных сообщений на условиях Пользовательского соглашения

Помеха справа

Помеха справа — один из основных принципов, которым руководствуются водители. Однако «правило правой руки» многие участники движения трактуют по-своему, из-за чего то и дело возникают опасные ситуации. Мы решили внести ясность в этот вопрос: объясняем, что же такое помеха справа и когда это правило не работает.

Смотрим ралли

В отечественном автотуризме набирает обороты новое сообщество — раллийных болельщиков. Эти ребята первыми поняли, что просмотр захватывающих гонок удобно совмещать с культурной программой и отдыхом. Надо только знать, как грамотно всё спланировать. Рассказываем на примере многоэтапного Чемпионата России по ралли!

Важные новости

Почитать перед сном

Существуют ли ограничения на срок пребывания зарегистрированной в РФ машины за границей? И надо ли как-то оформлять продолжительный выезд? Отвечает юрист!

***

В России предложили отменить транспортный налог для новых категорий граждан: мы выяснили, кого и когда это коснётся, а также чем депутаты хотели бы заменить этот сбор в ближайшем будущем.

Кстати!

Разбираем, чем отличается привод AWD от других полноприводных систем, а также какие он имеет плюсы и минусы.

Комментарии

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2023 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение
Проект компании