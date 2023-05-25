Цены на новую Весту, запрет на управление мощными машинами и новый «Москвич». Главное за день

Добрый вечер! В России хотят запретить начинающим водителям управлять машинами мощнее 150 л.с. С такой инициативой выступил Национальный автомобильный союз, направивший предложение в МВД. Будем следить за развитием событий, а пока переходим к другим новостям и самым интересным статьям Журнала Авто.ру.
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Помеха справа
Помеха справа — один из основных принципов, которым руководствуются водители. Однако «правило правой руки» многие участники движения трактуют по-своему, из-за чего то и дело возникают опасные ситуации. Мы решили внести ясность в этот вопрос: объясняем, что же такое помеха справа и когда это правило не работает.
Смотрим ралли
В отечественном автотуризме набирает обороты новое сообщество — раллийных болельщиков. Эти ребята первыми поняли, что просмотр захватывающих гонок удобно совмещать с культурной программой и отдыхом. Надо только знать, как грамотно всё спланировать. Рассказываем на примере многоэтапного Чемпионата России по ралли!
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