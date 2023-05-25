Цены на новую Весту, запрет на управление мощными машинами и новый «Москвич». Главное за день

Существуют ли ограничения на срок пребывания зарегистрированной в РФ машины за границей? И надо ли как-то оформлять продолжительный выезд? Отвечает юрист!

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В России предложили отменить транспортный налог для новых категорий граждан: мы выяснили, кого и когда это коснётся, а также чем депутаты хотели бы заменить этот сбор в ближайшем будущем.