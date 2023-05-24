Расшифровка AWD — All-Wheel Drive (англ.). Дословно это переводится как «все колёса ведущие». Однако некоторые специалисты резонно советуют трактовать первую букву иначе — как «Automatic». Ведь AWD — это преимущественно автоматическая система распределения крутящего момента по осям автомобиля, функционирующая по большей части независимо от действий водителя. Сноска «по большей части» нужна обязательно, поскольку встречаются и управляемые вручную схемы. Разбираем, как работает AWD-привод, что им управляет и какая система AWD совершеннее.
Какие виды полного привода существуют
Дискуссии, какой тип привода является лучшим, разворачиваются уже многие десятилетия. Лучшим для кого? Лучшим для каких целей? Однозначного ответа по-прежнему нет. Задний привод — RWD (Rear-Wheell Drive), передний привод — FWD (Front-Wheell Drive) или полный привод? И споры с появлением новых технологий становятся жарче.
Сегодня же давайте попробуем разобраться с системой полного привода, которую принято обозначать аббревиатурой AWD. Чем же она отличается от систем, обозначенных 4WD, в чём преимущества и недостатки систем AWD?
Если не брать в расчёт полноприводные схемы гибридных автомобилей и полноприводные электромобили, конструкции которых зачастую значительно отличаются от традиционных авто, выделяют три основные системы полного привода. Это Full-Time 4WD, Part-Time 4WD и AWD. Первые два типа — тяжёлая артиллерия, которой сегодня обладают в основном настоящие внедорожники. А что такое AWD? Более универсальный вариант, популярный среди кроссоверов и городских легковушек.
У всех систем полного привода есть общие плюсы по сравнению с моноприводными машинами. Это улучшенная управляемость и безопасность, стабильность автомобиля при движении по скользкому и разнородному дорожному покрытию, а также по бездорожью. Однако имеются и общие минусы: повышенный расход топлива, увеличение веса автомобиля, более сложная конструкция трансмиссии, увеличенные нагрузки на ходовую часть, более дорогое обслуживание.
Full-time 4WD
В несколько вольном переводе это означает «постоянный полный привод». Системы Full-time 4WD идеальны в поездках по рыхлым и сыпучим грунтам, незаменимы на скользких поверхностях и в грязи. Устанавливаются они на внедорожники и кроссоверы, а также мощные спортивные легковые автомобили для улучшения динамики.
Крутящий момент в этом случае передаётся одновременно на все колёса. А для безопасной езды по асфальту между осями предусмотрен межосевой дифференциал, распределяющий тягу между передними и задними колёсами. Хрестоматийный пример — Lada Niva Legend и Niva Travel. Кроме них, постоянным полным приводом, да ещё и с понижающим рядом, могут похвастать, например, Land Rover Discovery и Defender, Toyota Land Cruiser и Land Cruiser Prado.
Part-time 4WD
Привод Part-time 4WD, или «подключаемый полный привод» — это наиболее простая схема полноприводной трансмиссии. В ней крутящий момент от двигателя распределяется на колёса с помощью раздаточной коробки, которой вручную управляет водитель. Именно он выбирает тип привода в зависимости от дорожных условий. Это может быть моноприводный 2WD (как правило, на задние колёса), 4WD High или 4WD Low (на пониженной передаче).
При этом передняя и задняя ось соединяются напрямую, без дифференциала. Такую схему использовали ещё на первых военных внедорожниках. Один из их потомков, Suzuki Jimny, использует её до сих пор. Однако на современные модели Part-time 4WD устанавливают всё реже. Такую схему можно встретить, например, на УАЗах и множестве пикапов разных марок.
Назначение и главная идея Part-time следуют из названия: полный привод включается на ограниченное время — только для того, чтобы преодолеть трудные участки пути. Использовать полноприводный режим 4WD на обычном асфальте и на высокой скорости либо крайне нежелательно, либо вообще запрещено: возникающая при жёстком соединении осей повышенная нагрузка вызовет ускоренный износ многих узлов автомобиля.
AWD
Что такое AWD в автомобиле? Это следующий шаг эволюции системы подключаемого привода, но куда более актуальный и современный. В All-Wheell Drive вторая ось, обычно задняя, тоже подключается по необходимости. Но такую необходимость определяет бортовой компьютер, который распределяет крутящий момент по осям без участия водителя. Встречаются модели, где можно принудительно отправить назад примерно половину тяги, нажав кнопку в салоне. Но и такая конструкция попадает под термин «AWD привод», поскольку в этих машинах передача момента на заднюю ось реализована с помощью межосевой муфты, то есть без дифференциала. При этом, в отличие от Part-time 4WD, по достижении определённой скорости электроника автоматически разблокирует муфту, избегая её перегрузки и перегрева.
Сегодня системами AWD оснащается всё больше полноприводных автомобилей. Она недорогая в производстве, не требует дополнительных знаний и усилий от водителя и не накладывает ограничений на движение по твёрдым покрытиям. Система AWD используется практически во всех современных кроссоверах. Например, в Mitsubishi Outlander, Toyota RAV4, Kia Sportage, Volkswagen Tiguan и прочих.
Как работает автоматическая система полного привода AWD
Говоря о приводе AWD в целом, мы имеем в виду системы, подразумевающие автоматически подключаемый полный привод через многодисковую муфту. Процесс распределения крутящего момента происходит без участия водителя.
Встречаются разные технические решения и конструкции, но принцип работы систем All-Wheel Drive за редким исключением не меняется. При езде в обычной дорожной обстановке по сухому ровному асфальту крутящий момент передаётся на передние колёса (либо только задние, в зависимости от конструкции авто). Автомобиль хорошо управляется и расходует минимум топлива. И лишь в том случае, если какое-либо из колёс начинает проскальзывать или пробуксовывать (это контролируют специальные датчики), система будет перераспределять тягу между осями.
Бывают исключения, но обычно при переднеприводной компоновке распределение крутящего момента достигает максимум 40% на заднюю ось и 60% — на переднюю. Режим работы привода контролирует компьютер, поэтому эти показатели могут варьироваться в зависимости от сцепления колёс с дорогой. Например, 95:5 или 70:30. В любом случае большая часть момента остаётся именно на основной ведущей оси.
Некоторые водители часто называют «нечестным» полный привод AWD, так как он якобы не отвечает заявленным характеристикам. Ведь фактически автомобиль заявлен как полноприводный, но большую часть времени остаётся моноприводным, подключая вторую ось лишь по необходимости и не полностью. К тому же тут нет демультипликатора и, за редкими исключениями, межколёсных блокировок.
Впрочем, современные автомобили уже научились довольно эффективно симулировать работу настоящего внедорожного «железа». С помощью тормозной системы, управления работой трансмиссией и вспомогательной электроники машины умеют имитировать межколёсные и межосевые блокировки и даже «понижайку».
Больше того, сложные AWD-системы даже обучены перераспределять едва ли не весь крутящий момент на одно из четырёх колес — то, у которого лучше сцепление с поверхностью.
Основные плюсы и минусы системы полного привода AWD
Система полного привода AWD — неидеальный вариант для любого автомобиля. Действительно, сегодня автопроизводители всё реже используют более сложные схемы 4WD, поскольку такой привод имеет высокую себестоимость и ряд прочих ограничений. На смену раздаточной коробке приходит автоматика и электроника, которая эффективнее контролирует все процессы. Но давайте всё же разберём основные плюсы и минусы автоматического полного привода.
Плюсы AWD:
- для управления системой от водителя не требуется особых знаний и навыков — всё делает электроника;
- себестоимость конструкции относительно невысока;
- автомобиль хорошо управляется, что повышает активную безопасность;
- AWD хорошо ведёт себя на гравийных трассах, на плотном грунте, на утрамбованном песке и снеге;
- расход топлива минимален по сравнению с другими системами полного привода;
- практически нет эксплуатационных ограничений автомобиля, свойственных, например, для машин с приводом Part-Time 4WD;
- есть «защита от дурака» — если перед сложным участком дороги водитель «заблокировал» муфту и слишком разогнался, электроника сама разожмёт муфту, что не навредить ей.
Минусы AWD:
- система не предназначена для тяжёлого бездорожья — муфта не может долго работать в заблокированном состоянии;
- водитель зачастую даже при желании не может повлиять на работу полного привода;
- проходимость с трансмиссией AWD, как правило хуже, чем у машин с другими системами;
- при движении по трассе машина теряет все преимущества автомобиля с постоянным полным приводом;
- зачастую трансмиссия AWD уступает в надёжности системам 4WD;
- адекватность работы системы полного привода зависит от электроники и корректности программного обеспечения.
Главный недостаток AWD — возможный перегрев муфты из-за высокой нагрузки. Безрассудные подвиги на бездорожье и длительные пробуксовки могут привести к тому, что муфта перестанет отдавать тягу на вторую ось, а машина останется моноприводной. Из-за этого узел может ещё и выйти из строя, что закончится дорогостоящим ремонтом. Именно по этой причине серьёзное бездорожье остаётся противопоказанным для автомобилей, оснащённых системами полного привода AWD.
Как правильно выбирать систему полного привода для автомобиля
Как выбрать наиболее подходящий вариант? Для начала, выбирая между типами полноприводных систем, необходимо чётко понимать отличия и принципы работы каждого из них. Вопрос можно поставить и так: нужен ли вам полноприводный автомобиль в принципе, и если да, то в каких условиях планируется его эксплуатировать? Для частых выездов на бездорожье, регулярных поездок на охоту или рыбалку, перевозки грузов или буксировки прицепов, особенно в отсутствие твёрдого дорожного покрытия, не обойтись без тяжёлого внедорожника с постоянным полным приводом или пикапа со схемой привода Part-time 4WD и комплектом внедорожных опций.
Если же требуется машина на каждый день, на которой вы лишь изредка планируете съезжать с асфальта, полный привод AWD — идеальный вариант. Но всё же не стоит забывать, что машину с AWD далеко не всегда можно считать настоящим внедорожником.
Итак, совсем коротко
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– Полный привод может быть постоянным и подключаемым (вручную или автоматически).
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– Вариант AWD подходит для тех, кто редко попадает на бездорожье, но хочет иметь полный привод для более уверенной езды по относительно ровным грунтовкам, гравийным, а также заснеженным дорогам.
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– Автоматически подключаемый полный привод всё ещё уступает остальным видам по эффективности на серьёзном бездорожье.
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