Какие виды полного привода существуют

Дискуссии, какой тип привода является лучшим, разворачиваются уже многие десятилетия. Лучшим для кого? Лучшим для каких целей? Однозначного ответа по-прежнему нет. Задний привод — RWD (Rear-Wheell Drive), передний привод — FWD (Front-Wheell Drive) или полный привод? И споры с появлением новых технологий становятся жарче.

Сегодня же давайте попробуем разобраться с системой полного привода, которую принято обозначать аббревиатурой AWD. Чем же она отличается от систем, обозначенных 4WD, в чём преимущества и недостатки систем AWD?

Если не брать в расчёт полноприводные схемы гибридных автомобилей и полноприводные электромобили, конструкции которых зачастую значительно отличаются от традиционных авто, выделяют три основные системы полного привода. Это Full-Time 4WD, Part-Time 4WD и AWD. Первые два типа — тяжёлая артиллерия, которой сегодня обладают в основном настоящие внедорожники. А что такое AWD? Более универсальный вариант, популярный среди кроссоверов и городских легковушек.

У всех систем полного привода есть общие плюсы по сравнению с моноприводными машинами. Это улучшенная управляемость и безопасность, стабильность автомобиля при движении по скользкому и разнородному дорожному покрытию, а также по бездорожью. Однако имеются и общие минусы: повышенный расход топлива, увеличение веса автомобиля, более сложная конструкция трансмиссии, увеличенные нагрузки на ходовую часть, более дорогое обслуживание.

Full-time 4WD

В несколько вольном переводе это означает «постоянный полный привод». Системы Full-time 4WD идеальны в поездках по рыхлым и сыпучим грунтам, незаменимы на скользких поверхностях и в грязи. Устанавливаются они на внедорожники и кроссоверы, а также мощные спортивные легковые автомобили для улучшения динамики.

Крутящий момент в этом случае передаётся одновременно на все колёса. А для безопасной езды по асфальту между осями предусмотрен межосевой дифференциал, распределяющий тягу между передними и задними колёсами. Хрестоматийный пример — Lada Niva Legend и Niva Travel. Кроме них, постоянным полным приводом, да ещё и с понижающим рядом, могут похвастать, например, Land Rover Discovery и Defender, Toyota Land Cruiser и Land Cruiser Prado.

Part-time 4WD

Привод Part-time 4WD, или «подключаемый полный привод» — это наиболее простая схема полноприводной трансмиссии. В ней крутящий момент от двигателя распределяется на колёса с помощью раздаточной коробки, которой вручную управляет водитель. Именно он выбирает тип привода в зависимости от дорожных условий. Это может быть моноприводный 2WD (как правило, на задние колёса), 4WD High или 4WD Low (на пониженной передаче).

При этом передняя и задняя ось соединяются напрямую, без дифференциала. Такую схему использовали ещё на первых военных внедорожниках. Один из их потомков, Suzuki Jimny, использует её до сих пор. Однако на современные модели Part-time 4WD устанавливают всё реже. Такую схему можно встретить, например, на УАЗах и множестве пикапов разных марок.

Назначение и главная идея Part-time следуют из названия: полный привод включается на ограниченное время — только для того, чтобы преодолеть трудные участки пути. Использовать полноприводный режим 4WD на обычном асфальте и на высокой скорости либо крайне нежелательно, либо вообще запрещено: возникающая при жёстком соединении осей повышенная нагрузка вызовет ускоренный износ многих узлов автомобиля.

AWD

Что такое AWD в автомобиле? Это следующий шаг эволюции системы подключаемого привода, но куда более актуальный и современный. В All-Wheell Drive вторая ось, обычно задняя, тоже подключается по необходимости. Но такую необходимость определяет бортовой компьютер, который распределяет крутящий момент по осям без участия водителя. Встречаются модели, где можно принудительно отправить назад примерно половину тяги, нажав кнопку в салоне. Но и такая конструкция попадает под термин «AWD привод», поскольку в этих машинах передача момента на заднюю ось реализована с помощью межосевой муфты, то есть без дифференциала. При этом, в отличие от Part-time 4WD, по достижении определённой скорости электроника автоматически разблокирует муфту, избегая её перегрузки и перегрева.

Сегодня системами AWD оснащается всё больше полноприводных автомобилей. Она недорогая в производстве, не требует дополнительных знаний и усилий от водителя и не накладывает ограничений на движение по твёрдым покрытиям. Система AWD используется практически во всех современных кроссоверах. Например, в Mitsubishi Outlander, Toyota RAV4, Kia Sportage, Volkswagen Tiguan и прочих.