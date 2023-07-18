Цельнометаллический фургон Sollers Atlant сделали рефрижератором

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В гамме цельнометаллического фургона Sollers Atlant появилась рефрижераторная версия. Грузовой отсек получил стены и двери увеличенной толщины, а морозильная установка встроена над ветровым стеклом.
Рефрижератор построен на основе фургона с длинной колёсной базой и 150-сильным дизелем объёмом 2,7 литра. Стоимость машины пока не названа. Ранее в линейке Sollers Atlant появились шасси с различными надстройками. Цены начинаются с 3 139 000 рублей.
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