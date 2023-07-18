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Цельнометаллический фургон Sollers Atlant сделали рефрижератором

НовостиКирилл МалышевКомменты

В гамме цельнометаллического фургона Sollers Atlant появилась рефрижераторная версия. Грузовой отсек получил стены и двери увеличенной толщины, а морозильная установка встроена над ветровым стеклом.

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  • В России рефрижераторы из LCV обычно делают на базе шасси с отдельно стоящим фургоном. Поэтому новая модификация «Атланта», да ещё и в заводском исполнении в определённом роде эксклюзив. В числе её преимуществ — низкая погрузочная высота и удобство доступа через дополнительную боковую сдвижную дверь.
  • Изотермический модуль из сэндвич-панелей разработали специально для Sollers Atlant методом трёхмерного компьютерного моделирования. Боковины и крыша облицованы стеклопластиком. Пол усилен 9-миллиметровой фанерой, поверх которой может быть тот же стеклопластик или алюминиевый лист с рифлением.
  • Двери получили накладки, заполненные полиуретановой пеной, и дополнительный контур уплотнения. По бортам предусмотрены рейки для крепления груза. В отсеке может поддерживаться температура до 20 градусов мороза.

Рефрижератор построен на основе фургона с длинной колёсной базой и 150-сильным дизелем объёмом 2,7 литра. Стоимость машины пока не названа. Ранее в линейке Sollers Atlant появились шасси с различными надстройками. Цены начинаются с 3 139 000 рублей.

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