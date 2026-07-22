Cadillac возродит большой кроссовер с ДВС

Технические характеристики кроссовера пока не озвучиваются, но, по версии издания, новый XT6 будет разработан по тому же сценарию, что и ранее. Кроссовер предыдущего поколения делил платформу с целым рядом моделей, включая Chevrolet Traverse, Buick Enclave и GMC Acadia, и новинка появится на свет посредством переработки одного из этих кроссоверов актуального поколения.