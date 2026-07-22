Cadillac возродит большой кроссовер с ДВС

Компания Cadillac вернёт в линейку кроссовер XT6, производство которого завершила в прошлом году. Как пишет CarBuzz, от этой модели отказались в рамках перехода к производству электрических вседорожников, но сейчас решили возродить: об этом заявила глава концерна GM Мэри Барра в ходе одной из финансовых конференций. Сборку нового XT6 хотят запустить уже следующей весной.
- Технические характеристики кроссовера пока не озвучиваются, но, по версии издания, новый XT6 будет разработан по тому же сценарию, что и ранее. Кроссовер предыдущего поколения делил платформу с целым рядом моделей, включая Chevrolet Traverse, Buick Enclave и GMC Acadia, и новинка появится на свет посредством переработки одного из этих кроссоверов актуального поколения.
- По одной из версий, у Traverse позаимствуют и двигатель — 2,5-литровую «четвёрку» на 330 л.с. в сочетании с восьмидиапазонным «автоматом». По другой гипотезе, XT6 оснастят более подходящим по статусу V6 объёмом 3,6 литра, который устанавливается на младшую модель XT5 — возможно, в форсированном варианте.
Выпускать новый XT6 планируется на предприятии в Теннесси, которое сейчас занято главным образом сборкой электрических кроссоверов Cadillac. В июне сообщалось о крупных инвестициях в это предприятие, которые компания рассчитывала потратить в том числе на организацию сборки некоей новой модели. Кроме того, GM израсходует часть средств на разработку нового ДВС.
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