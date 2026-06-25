Cadillac готовит новую модель, а GM — новый двигатель

На завод в Спринг-Хилл концерн хочет потратить 150 миллионов долларов. Официально объявлено, что средства пойдут на поддержку будущей модели Cadillac, которая получит ДВС, и в результате сборочная программа площадки расширится. Сейчас здесь собирают Cadillac Lyriq, Vistiq и XT5, а также Chevrolet Blazer, но с запуском новинки число выпускаемых моделей увеличится до пяти.