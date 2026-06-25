Cadillac готовит новую модель, а GM — новый двигатель

Компания Cadillac начала подготовку к запуску производства некоей новинки, официально ещё не анонсированной. Такой вывод издание Carscoops делает из сообщения фирмы о миллионных инвестициях в модернизацию сборочного предприятия в американском Теннесси. Кроме того, концерн GM объявил о намерении потратить 125 миллионов долларов на создание новой бензиновой «четвёрки».
- На завод в Спринг-Хилл концерн хочет потратить 150 миллионов долларов. Официально объявлено, что средства пойдут на поддержку будущей модели Cadillac, которая получит ДВС, и в результате сборочная программа площадки расширится. Сейчас здесь собирают Cadillac Lyriq, Vistiq и XT5, а также Chevrolet Blazer, но с запуском новинки число выпускаемых моделей увеличится до пяти.
- Сообщить детали в GM отказались, и на этом основании издание предполагает, что речь может идти о совершенно новой модели, а не о выпуске нового поколения уже существующей — например, кроссовера XT5, который, как ожидается, скопируют для рынка США с более современной китайской версии.
- Что касается нового мотора, то 125 миллионов долларов получит расположенное здесь же предприятие Global Propulsion Systems. Ему предстоит разработать новую версию 2,7-литрового агрегата, который устанавливается на целый ряд моделей Chevrolet и GMC. Подробности о новом моторе также пока держатся в секрете.
2,7-литровая «четвёрка» Turbo Max входит, к примеру, в моторную гамму пикапа Chevrolet Silverado на позиции базового агрегата. Пикап в середине июня пережил смену поколений, получив среди прочего новые кузов и интерьер. Производство грузовика планируется запустить осенью, но пока неясно, начнут ли оснащать Silverado новым двигателем на старте продаж или пикап получит усовершенствованный агрегат позже.
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Новый бензиновый Cadillac — хорошая новость?
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