Бывший глава Audi признал вину в Дизельгейте

После начала расследования стало известно, что масштаб проблемы гораздо серьёзнее. В результате производитель выплатил огромные штрафы и потерял около трети капитализации за два дня, а глава Volkswagen Group Мартин Винтеркорн был спешно отправлен в отставку.

Самого Руперта Штадлера задержали в 2018 году. После ареста главу Audi отстранили от должности, а позднее все соглашения были разорваны в одностороннем порядке. В том же году он был выпущен под залог, но не переставал проходить по делу подозреваемым.

Бывший топ-менеджер в течение нескольких лет отрицал своё участие в схеме, но изменил показания весной 2023 года. По мнению регулятора, он должен был признать наличие некорректного ПО после начала расследования, однако продолжал заниматься продажей автомобилей до своего ареста в 2018 году. Именно поэтому без признания его ждал реальный тюремный срок.

Сам немецкий концерн с тех пор взял курс на электрификацию модельного ряда. В ближайшие несколько лет Volkswagen Group вложит 20 миллиардов евро в постройку шести заводов в Европе и двух в США, которые займутся выпуском тяговых батарей для электромобилей. В этом проекте у автогиганта будут партнёры, но кто именно, пока не названо.