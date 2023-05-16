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Бывший глава Audi признал вину в Дизельгейте

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Александр Шохинов

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Бывший руководитель компании Audi Руперт Штадлер стал первым топ-менеджером концерна Volkswagen Group, который полностью признал вину по делу Дизельгейта. По его словам, он знал о махинациях с показателями уровня вредных выбросов и мог вмешаться, но не стал этого делать и теперь жалеет. Об этом сообщила немецкая газета Focus Online.

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Экс-глава Audi Руперт Штадлер. Фото компании Audi

  • Ранее Штадлер заключил с обвинением сделку, согласно которой в случае добровольного признания вины и выплаты штрафа в размере 1,1 миллиона евро топ-менеджер сможет избежать тюремного заключения и «отделается» условным сроком.
  • До этого этой возможностью воспользовались руководитель отдела разработки двигателей и двое инженеров, которые отвечали за программное обеспечение. После признания в причастности к подделке показателей они получили условные сроки.
  • Расследование крупного скандала, который получил название Дизельгейт, началось в 2015 году. Тогда Агентство по охране окружающей среды обвинило немецкий концерн в использовании ПО, которое намеренно занижало показатели уровня вредных выбросов у дизельных автомобилей.
  • На первом этапе обвинения затрагивали порядка полумиллиона Volkswagen Passat, Jetta, Golf, Beetle, а также Audi A3.
  • После начала расследования стало известно, что масштаб проблемы гораздо серьёзнее. В результате производитель выплатил огромные штрафы и потерял около трети капитализации за два дня, а глава Volkswagen Group Мартин Винтеркорн был спешно отправлен в отставку.
  • Самого Руперта Штадлера задержали в 2018 году. После ареста главу Audi отстранили от должности, а позднее все соглашения были разорваны в одностороннем порядке. В том же году он был выпущен под залог, но не переставал проходить по делу подозреваемым.
  • Бывший топ-менеджер в течение нескольких лет отрицал своё участие в схеме, но изменил показания весной 2023 года. По мнению регулятора, он должен был признать наличие некорректного ПО после начала расследования, однако продолжал заниматься продажей автомобилей до своего ареста в 2018 году. Именно поэтому без признания его ждал реальный тюремный срок.

Сам немецкий концерн с тех пор взял курс на электрификацию модельного ряда. В ближайшие несколько лет Volkswagen Group вложит 20 миллиардов евро в постройку шести заводов в Европе и двух в США, которые займутся выпуском тяговых батарей для электромобилей. В этом проекте у автогиганта будут партнёры, но кто именно, пока не названо.

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Комментарии2

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Без имени16 мая 2023 13:54
Вот так бы и менеджеров Ваза привлечь к уголовке за мошенничество!!! Из бюджете сколько миллиардов получили??? На развитие производства??? И что развили?? До сих пор блевотная нива гранта и веста?? Так а на что ярды потратили?…. Ублюдки еебучие
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Без имени16 мая 2023 13:54
Вот так бы и менеджеров Ваза привлечь к уголовке за мошенничество!!! Из бюджете сколько миллиардов получили??? На развитие производства??? И что развили?? До сих пор блевотная нива гранта и веста?? Так а на что ярды потратили?…. Ублюдки еебучие
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