Бывший глава Audi признал вину в Дизельгейте

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Бывший руководитель компании Audi Руперт Штадлер стал первым топ-менеджером концерна Volkswagen Group, который полностью признал вину по делу Дизельгейта. По его словам, он знал о махинациях с показателями уровня вредных выбросов и мог вмешаться, но не стал этого делать и теперь жалеет. Об этом сообщила немецкая газета Focus Online.
Сам немецкий концерн с тех пор взял курс на электрификацию модельного ряда. В ближайшие несколько лет Volkswagen Group вложит 20 миллиардов евро в постройку шести заводов в Европе и двух в США, которые займутся выпуском тяговых батарей для электромобилей. В этом проекте у автогиганта будут партнёры, но кто именно, пока не названо.
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