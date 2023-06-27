Экс-главу Audi приговорили к условному сроку и крупному штрафу

В рамках сделки Руперт Штадлер признал свою вину в инкриминируемом ему «мошенничестве посредством бездействия» и согласился с тем, что должен был раньше прекратить продажу автомобилей с фальсифицированными значениями вредных выбросов. Ранее экс-глава Audi отрицал обвинения.

Расследование дела о дизельгейте началось в 2015 году. Три года спустя Руперта Штадлера арестовали, но под арестом он пробыл всего несколько месяцев, выйдя под залог. По данным Reuters, Штадлер стал первым осуждённым в рамках этого дела членом совета директоров VW AG.

Героями аналогичных судебных процессов могут стать ещё несколько топ-менеджеров Vo l kswagen Group. Трём членам совета директоров Audi и главе департамента дизельных двигателей прокуратура предъявила обвинения ещё в 2020 году, но пока неясно, перерастут ли они в судебное разбирательство. Дело против бывшего главы концерна Мартина Винтеркорна приостановлено из-за состояния его здоровья.

В 2015 году американское Агентство по охране окружающей среды заподозрило концерн Volkswagen в продаже автомобилей со сфальсифицированными показаниями содержания вредных веществ в выхлопе. Выяснилось, что такие двигатели устанавливались не только на автомобили VW, но и на машины ряда других марок, входящих в концерн. Volkswagen вынужден был объявить миллионный отзыв и выплатить крупные компенсации.