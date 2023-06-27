Экс-главу Audi приговорили к условному сроку и крупному штрафу

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Суд Мюнхена приговорил бывшего главу Audi Руперта Штадлера по делу о дизельгейте к условному сроку в 1 год и 9 месяцев, а также штрафу в 1,1 миллион евро. Как пишет Spiegel, относительно мягкий приговор стал результатом сделки, заключённой между Штадлером, судом и прокуратурой.
В 2015 году американское Агентство по охране окружающей среды заподозрило концерн Volkswagen в продаже автомобилей со сфальсифицированными показаниями содержания вредных веществ в выхлопе. Выяснилось, что такие двигатели устанавливались не только на автомобили VW, но и на машины ряда других марок, входящих в концерн. Volkswagen вынужден был объявить миллионный отзыв и выплатить крупные компенсации.
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