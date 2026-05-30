BYD компенсирует ущерб при ДТП на «автопилоте» (но есть нюансы)

В июле прошлого года компания BYD объявила, что готова компенсировать ущерб, который может возникнуть при сбоях в работе функции автономной парковки её машин. Теперь аналогичную гарантию предложили для адаптивного круиз-контроля и системы автономного вождения. Производитель готов оплатить весь финансовый урон, если произойдёт ДТП, пишет портал Carscoops.
- Компания заявляет, что предлагает подобную защиту первой в мире. Фирменный «автопилот» BYD называется Urban Navigate. Парк машин с ним составляет около 3,15 миллиона штук. Ежедневно, по подсчётам самого производителя, они проезжают 2 миллиона километров.
- Гарантия возмещения ущерба подразумевает ряд ограничений. Действует она только в Китае и ограничена одним годом. Владелец машины должен обновить ПО до последней версии 5.0. И, разумеется, обязан использовать систему по всем правилам, исключительно как помощника, а не полный автопилот.
Китайский блогер проиграл суд против концерна BYD по делу о клевете. Он подавал апелляцию после первичного решения, но безуспешно. Блогер уже принёс публичные извинения, но штраф в 2 миллиона юаней (21 миллион рублей) ещё предстоит выплатить.
