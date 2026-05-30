BYD компенсирует ущерб при ДТП на «автопилоте» (но есть нюансы)

В июле прошлого года компания BYD объявила, что готова компенсировать ущерб, который может возникнуть при сбоях в работе функции автономной парковки её машин. Теперь аналогичную гарантию предложили для адаптивного круиз-контроля и системы автономного вождения. Производитель готов оплатить весь финансовый урон, если произойдёт ДТП, пишет портал Carscoops.