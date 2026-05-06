BYD стал лидером электрорынка Великобритании, обойдя Tesla и VW

Апрельские продажи BYD выросли год к году вдвое, достигнув отметки 5059 автомобилей. В пересчёте на период с начала года рост более значителен — 124%, до 26,4 тысячи машин. В компании заявили, что для выхода на первое место в сегменте понадобилось чуть более трёх лет, при этом лидерская позиция достигнута на растущем рынке. Достижение объясняют как ценовой политикой, так и разнообразием модельного ряда, но среди факторов влияния названо и дорожающее топливо.