BYD стал лидером электрорынка Великобритании, обойдя Tesla и VW

Китайский концерн BYD возглавил рынок электромобилей в Великобритании по итогам апреля. Об этом пишет Carscoops со ссылкой на подсчёты SMMT (Британской ассоциации автопроизводителей и продавцов). При этом в общем зачёте концерну досталась только 12 строчка.
- Апрельские продажи BYD выросли год к году вдвое, достигнув отметки 5059 автомобилей. В пересчёте на период с начала года рост более значителен — 124%, до 26,4 тысячи машин. В компании заявили, что для выхода на первое место в сегменте понадобилось чуть более трёх лет, при этом лидерская позиция достигнута на растущем рынке. Достижение объясняют как ценовой политикой, так и разнообразием модельного ряда, но среди факторов влияния названо и дорожающее топливо.
- Общие продажи «чистых» электрокаров в Великобритании превысили в апреле отметку 39 тысяч машин, прибавив год к году почти 60%. За 4 месяца 2026 года рост составил 22,1%. По рыночной доле электромобили сейчас уступают в стране только автомобилям с бензиновыми ДВС, обходя как гибриды разных типов, так и дизельные машины.
В начале апреля сообщалось, что рынок Британии в целом впервые возглавил китайский кроссовер: самой востребованной моделью в марте стал кроссовер Jaecoo 7, который в нашей стране известен под обозначением J7.
