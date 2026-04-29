BYD потерял больше половины прибыли на электрокарах

Чистая прибыль концерна BYD по итогам I квартала составила 4,09 миллиарда юаней, и это на 55,4% меньше, чем за тот же период 2025 года. Эксперты издания Cnevpost связывают тенденцию с продолжающимися в КНР ценовыми войнами и общим состоянием экономики.
- Выручка BYD в первые месяцы 2026 года также сократилась, хотя и не столь значительно. Она упала на 12%, составив чуть более 150 миллиардов юаней. Покупать автомобили концерна тоже стали меньше: реализовать удалось 700,5 тысячи машин, и это означает 30-процентный спад в годовом выражении. В сравнении с предыдущим кварталом продажи снизились на 48%. При этом объёмы зарубежных поставок BYD выросли сразу на 56%.
- Одной из главных причин снижения продаж электрокаров и гибридов в КНР называют отказ от государственных субсидий, которые действовали два предыдущих года. Соответственно, в конце 2025-го рынок КНР пережил всплеск спроса, а сейчас на фоне спада производители вынуждены снижать цены на автомобили, компенсируя за свой счёт отсутствие льгот.
- Негативное воздействие на рынок оказывает и общий спад экономики Китая, что приводит к замедлению роста доходов и снижению покупательной способности населения.
Ситуация на авторынках Китая и США привела к снижению уровня глобальных продаж автомобилей: спад двух крупнейших экономик не смогли компенсировать всплески в других странах, включая Бразилию и Индию.
Подождите
Объявления загружаются
Подождите
Новости загружаются