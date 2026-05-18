2 миллиона юаней штрафа: китайский блогер проиграл суд с BYD по делу о клевете

Китайский блогер, ведущий в местных соцсетях аккаунты под названием Long Ge Talks EVs, проиграл суд против концерна BYD по делу о клевете. Как уточняет CarNewsChina, блогер подавал апелляцию после первичного решения, вынесенного ещё в конце прошлого года, но безуспешно. Он уже принёс публичные извинения, но штраф в 2 миллиона юаней (более 290 тысяч долларов) ещё предстоит выплатить.