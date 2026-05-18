2 миллиона юаней штрафа: китайский блогер проиграл суд с BYD по делу о клевете

Суд решил, что деятельность блогера порочит репутацию концерна
Китайский блогер, ведущий в местных соцсетях аккаунты под названием Long Ge Talks EVs, проиграл суд против концерна BYD по делу о клевете. Как уточняет CarNewsChina, блогер подавал апелляцию после первичного решения, вынесенного ещё в конце прошлого года, но безуспешно. Он уже принёс публичные извинения, но штраф в 2 миллиона юаней (более 290 тысяч долларов) ещё предстоит выплатить.

  • Блогер публиковал видеоролики об электрокарах BYD, с недостоверной, как определил суд, информацией о силовой электронике, аккумуляторах, двигателях и системах управления. Установлено, что деятельность аккаунта Long Ge Talks Evs нанесла ущерб репутации как BYD в целом, так и отдельных моделей.
  • В опубликованном видео с извинениями блогер согласился с определением суда о негативном влиянии его контента на репутацию и признал, что ролики содержали неуместные замечания.

В конце января BYD сообщил ещё об одном выигранном процессе по делу о клевете, который закончился аналогичным штрафом. В этом случае распространителем недостоверной информации был признан блогер, который после теста внедорожника FangChengBao 5 заявил об аномально высоком расходе топлива. Позже выяснилось, что к увеличенному расходу привела чрезмерно агрессивная манера езды автора видео.

#BYD#Электрокары#Громкие дела#Сделано в Китае
Только что
Поделом клеветнику.
Хорошо бы у нас показательно оштрафовали хотя бы парочку "блоггеров", безнаказанно хающих всё отечественное.
