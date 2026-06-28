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Концерн BYD разгромил в суде оклеветавших его автоблогеров

Китайский гигант одержал победу в целой серии дел
Новости
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BYD выиграл в суде сразу несколько разбирательств о защите деловой репутации: концерн выступил против ряда крупных китайских блогеров. Юридический департамент компании опубликовал в соцсети Weibo отчёт по итогам разбирательств.

Фото: Michael Förtsch / Unsplash

  • В ходе судебных процессов юристам автопроизводителя удалось доказать несоответствие действительности заявлений блогеров, которые касались технических характеристик, объёмов продаж, финансовой отчётности, а также качества используемых в производстве материалов.
  • Суд обязал всех ответчиков выпустить официальные публичные опровержения и компенсировать причинённый ущерб. Наиболее крупные штрафы были назначены каналам Tiger Wolf Talks Cars (210 000 юаней — примерно 2,4 миллиона рублей), Zhengren Talks Cars и Solid-State Battery is Here (каждый оштрафован на 100 000 юаней, это около 1,2 миллиона рублей). В этих делах речь шла об оскорбительных заявлениях и распространении ложных данных.
  • Ещё несколько каналов должны выплатить по 55–85 тысяч юаней (600–990 тысяч рублей) за заявления об использовании низкокачественных материалов. В суде BYD аргументировал свою позицию результатами независимых технических экспертиз.
  • Китайский автогигант намерен продолжать бороться с клеветой и обещает выплачивать вознаграждения в размере от 50 000 до 5 000 000 юаней (от 580 тысяч до 58 миллионов рублей) за сведения и улики, помогающие в этом.

Это далеко не первый случай, когда BYD одерживает верх в делах против блогеров. Так, в январе компания выиграла иск о клевете, суд обязал блогера выплатить компенсацию более 2 миллионов юаней. В мае стало известно о ещё одном эпизоде с компенсацией аналогичного размера.

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#BYD#Электрокары#Громкие дела#Гибриды#Сделано в Китае
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