Концерн BYD разгромил в суде оклеветавших его автоблогеров

В ходе судебных процессов юристам автопроизводителя удалось доказать несоответствие действительности заявлений блогеров, которые касались технических характеристик, объёмов продаж, финансовой отчётности, а также качества используемых в производстве материалов.

Суд обязал всех ответчиков выпустить официальные публичные опровержения и компенсировать причинённый ущерб. Наиболее крупные штрафы были назначены каналам Tiger Wolf Talks Cars (210 000 юаней — примерно 2,4 миллиона рублей), Zhengren Talks Cars и Solid-State Battery is Here (каждый оштрафован на 100 000 юаней, это около 1,2 миллиона рублей). В этих делах речь шла об оскорбительных заявлениях и распространении ложных данных.

Ещё несколько каналов должны выплатить по 55–85 тысяч юаней (600–990 тысяч рублей) за заявления об использовании низкокачественных материалов. В суде BYD аргументировал свою позицию результатами независимых технических экспертиз.