BYD отложил рыночный запуск флагманского кроссовера из-за нехватки батарей

Концерн BYD получил уже более 100 тысяч предварительных заказов на новый большой вседорожник под названием Great Tang (Datang). Однако начало его полноценных продаж перенесено, как пишет CarNewsChina, с мая на июнь. Заводы BYD не справляются со спросом на новые модели, укомплектованные батареями Blade второго поколения с функцией сверхбыстрой зарядки.
- Глава концерна Ван Чуаньфу заявил, что запросы сборочных производств превышают на данный момент возможности предприятий по выпуску батарей, так как сейчас концерн в ответ на запрос рынка стремится наращивать производство новых моделей под брендами Denza и Yangwang, а также из линеек Dynasty и Ocean. В руководстве концерна рассчитывают поддержать рост спроса путём запуска новых линий для производства аккумуляторов.
- Кроссовер Great Tang называют одной из самых ожидаемых новинок от BYD в нынешнем году. его представили в начале марта: 5,3-метровый вседорожник электромоторы мощностью до 795 л.с. и батареи, обеспечивающие запас хода до 950 километров. При этом Great Tang оказался достаточно доступным: на этапе предзаказов его оценили в диапазоне от 250 000 до 320 000 юаней (от 2,7 до 3,4 миллиона рублей).
Ранее концерн BYD назвали одним из основных поставщиков электрокаров и гибридов за пределы Китая, хотя на домашнем рынке ни одна его модель не вошла в топ-3 по продажам по итогам апреля. Доля электрифицированного транспорта на рынке КНР впервые превысила 60%.
