Buick раскрыл салон нового флагманского седана LaCrosse с гигантским дисплеем

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Марка Buick продолжает рассекречивать флагманский седан LaCrosse нового поколения. Внешний облик большой четырёхдверки был раскрыт ещё в минувшем декабре благодаря китайскому министерству промышленности и информатизации, а теперь производитель запустил официальную тизерную кампанию, поделившись изображениями интерьера.
Ранее в этом месяце Buick представил кроссовер Envista для североамериканского рынка. Он получит 1,2-литровый турбомотор с шестиступенчатым «автоматом». Его продажи стартуют нынешним летом.