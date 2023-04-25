Buick раскрыл салон нового флагманского седана LaCrosse с гигантским дисплеем

Марка Buick продолжает рассекречивать флагманский седан LaCrosse нового поколения. Внешний облик большой четырёхдверки был раскрыт ещё в минувшем декабре благодаря китайскому министерству промышленности и информатизации, а теперь производитель запустил официальную тизерную кампанию, поделившись изображениями интерьера.