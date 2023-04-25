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Buick раскрыл салон нового флагманского седана LaCrosse с гигантским дисплеем

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Александр Орехов

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Марка Buick продолжает рассекречивать флагманский седан LaCrosse нового поколения. Внешний облик большой четырёхдверки был раскрыт ещё в минувшем декабре благодаря китайскому министерству промышленности и информатизации, а теперь производитель запустил официальную тизерную кампанию, поделившись изображениями интерьера.

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  • Судя по первым кадрам, внутри новый LaCrosse будет отчасти напоминать электрокроссовер Electra E5: он точно так же получит изогнутый 30-дюймовый экран, в котором совмещены приборы и тачскрин информационно-развлекательного комплекса. Передние кресла разделит массивная консоль с беспроводной зарядкой для смартфонов.
  • В сравнении с предшественником новый Buick LaCrosse будет незначительно короче и выше: его габариты — 4996x1866x1472 мм, расстояние между осями — 2905 мм. Судя по сертификационной документации, превращать свой легковой флагман в гибрид или электрокар производитель пока не планирует. Единственный заявленный мотор — двухлитровый турбированный на 237 л.с. При этом модель адресована исключительно Китаю: из США её убрали ещё несколько лет назад.

Ранее в этом месяце Buick представил кроссовер Envista для североамериканского рынка. Он получит 1,2-литровый турбомотор с шестиступенчатым «автоматом». Его продажи стартуют нынешним летом.

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