Дрэг на 3,5 тысячи сил: Bugatti Chiron выставили против Rimac Nevera и Tesla Model S

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Два самых быстрых электроседана выставили в дрэге
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На Youtube-канале Triple F Collection появился видеоотчёт об очень быстром и дорогом дрэг-заезде: совокупная отдача двигателей всех участников превышает 3,5 тысячи сил. Авторы видео утверждают, что впервые смогли сравнить ускорение бензинового Bugatti Chiron в исполнении SuperSport и электрических Rimac Nevera и Tesla Model S.
В середине июня Tesla Model S Plaid участвовала ещё в одном необычном заезде, соревнуясь с Koenigsegg Agera RS и супербайком Suzuki Hayabusa с компрессорным мотором.
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