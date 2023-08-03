Дрэг на 3,5 тысячи сил: Bugatti Chiron выставили против Rimac Nevera и Tesla Model S

В первом раунде дрэг-битвы сошлись 1600-сильный Chiron и Nevera с электромоторами на 1914 сил. До 60 миль в час (96 км/ч) электрокар по паспорту разгоняется быстрее

— за 1,74 секунды против 2,3 секунды Chiron. Превосходство было доказано на практике: батарейный гиперкар уверенно, пусть и неторопливо, обходил соперника с самого старта. В итоге Chiron доехал до финиша за 9,51 секунды, Nevera

— за

8,96.