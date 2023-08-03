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Дрэг на 3,5 тысячи сил: Bugatti Chiron выставили против Rimac Nevera и Tesla Model S

НовостиДмитрий ЕлизаровКомменты

На Youtube-канале Triple F Collection появился видеоотчёт об очень быстром и дорогом дрэг-заезде: совокупная отдача двигателей всех участников превышает 3,5 тысячи сил. Авторы видео утверждают, что впервые смогли сравнить ускорение бензинового Bugatti Chiron в исполнении SuperSport и электрических Rimac Nevera и Tesla Model S.

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  • В первом раунде дрэг-битвы сошлись 1600-сильный Chiron и Nevera с электромоторами на 1914 сил. До 60 миль в час (96 км/ч) электрокар по паспорту разгоняется быстрее — за 1,74 секунды против 2,3 секунды Chiron. Превосходство было доказано на практике: батарейный гиперкар уверенно, пусть и неторопливо, обходил соперника с самого старта. В итоге Chiron доехал до финиша за 9,51 секунды, Nevera — за 8,96.
  • Во втором и третьем заездах разрыв оказался ещё существеннее, хотя авторам видео так и не удалось добиться от электрокара желаемого времени на дистанции в 8,25 секунды.
  • В полосу с победителем из первой пары поставили Tesla Model S Plaid, известную своей динамичностью. Её электромоторы развивают «всего» 1020 л.с., но до 60 миль в час пятидверка разгоняется, по официальным данным, за 1,99 секунды. Тем не менее пилоту Rimac Nevera не составило труда поступить с разработкой Илона Маска так же, как с гиперкаром из Мольсхайма. Model S Plaid проехала четверть мили за 9,5 секунды, отстав от Nevera почти на секунду.

В середине июня Tesla Model S Plaid участвовала ещё в одном необычном заезде, соревнуясь с Koenigsegg Agera RS и супербайком Suzuki Hayabusa с компрессорным мотором.

Финал немного предсказуем, так ведь?

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