Оставить коммент

За редкий Plymouth ‘Cuda заплатили на аукционе 2,2 миллиона долларов

Два самых быстрых электроседана выставили в дрэге

Новости

Дмитрий Елизаров

Комменты

Youtube-канал Carwow опубликовал видеоотчёт о гоночной битве электроседанов, которые могут считаться одними из самых мощных и быстрых на планете — Porsche Taycan Turbo S и Lucid Air Performance. Электрокары близки по параметрам разгона до сотни, но заметно отличаются друг от друга по прочим характеристикам.

Читайте нас в Дзене!
  • Оба электрокара оснащены двумя электромоторами. Lucid Air в этом исполнении потратит на ускорение до 100 км/ч окол 2,5 секунды, Porsche Taycan Turbo S по официальным данным отстанет всего на 0,3 секунды. При этом если седан из Цуффенхаузена оснащён двигателями на 761 л.с. и 1050 Нм, то моторы американского электрокара развивают уже 1111 л.с. и 1390 Нм.
  • Сходство в динамике до некоторой степени объясняется разницей в весе: если Taycan весит 2 295 килограммов, то масса Air — уже 2 383 килограмма.
  • В первом заезде Porsche Taycan Turbo S сразу вырвался вперёд, но к финишу Lucid Air смог почти нивелировать отставание и проиграл сопернику лишь полкорпуса. Второй заезд начался практически так же, однако на этот раз Air одержал убедительную победу и доказал своё превосходство в третьей попытке.
  • Помимо стандартных заездов с места блогеры провели также несколько стартов «с хода» с разной скоростью на дистанции в полмили, а также испытания на эффективность торможения «в пол» со скорости 100 миль в час (160 км/ч).

Ранее Lucid Air уже соревновался, к примеру, с Tesla Model S Plaid и даже с Bugatti Chiron, но в последней гонке электрокар участвовал в особо мощной версии Sapphire, которая сейчас уже не выпускается. Её моторы развивают более 1200 сил.

На какой электрокар ставили?

Комментарии

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2023 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение
Проект компании