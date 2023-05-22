Два самых быстрых электроседана выставили в дрэге

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Youtube-канал Carwow опубликовал видеоотчёт о гоночной битве электроседанов, которые могут считаться одними из самых мощных и быстрых на планете — Porsche Taycan Turbo S и Lucid Air Performance. Электрокары близки по параметрам разгона до сотни, но заметно отличаются друг от друга по прочим характеристикам.
Ранее Lucid Air уже соревновался, к примеру, с Tesla Model S Plaid и даже с Bugatti Chiron, но в последней гонке электрокар участвовал в особо мощной версии Sapphire, которая сейчас уже не выпускается. Её моторы развивают более 1200 сил.
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