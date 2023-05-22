Два самых быстрых электроседана выставили в дрэге

В первом заезде Pors c he Taycan Turbo S сразу вырвался вперёд, но к финишу Lucid Air смог почти нивелировать отставание и проиграл сопернику лишь полкорпуса. Второй заезд начался практически так же, однако на этот раз Air одержал убедительную победу и доказал своё превосходство в третьей попытке.

Помимо стандартных заездов с места блогеры провели также несколько стартов «с хода» с разной скоростью на дистанции в полмили, а также испытания на эффективность торможения «в пол» со скорости 100 миль в час (160 км/ч).

Ранее Lucid Air уже соревновался, к примеру, с Tesla Model S Plaid и даже с Bugatti Chiron, но в последней гонке электрокар участвовал в особо мощной версии Sapphire, которая сейчас уже не выпускается. Её моторы развивают более 1200 сил.