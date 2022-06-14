Рассекречен брутальный кроссовер SsangYong Torres: 1,5-литровый турбомотор и три экрана

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Электрический кроссовер MINI: первое изображение
В Южной Корее состоялась премьера кроссовера SsangYong Torres. Анонсированная в мае электрическая версия вседорожника пока задерживается, рассекречен только бензиновый вариант. Стоит такой от 26,9 до 30,4 миллиона вон (1,2–1,38 миллиона рублей).
Заказы на новинку в Корее уже принимаются. Электрическая версия должна выйти в 2023 году. Torres назван в честь национального природного парка Торрес-дель-Пайне в южноамериканской Патагонии, который известен своими экзотическими природными пейзажами.