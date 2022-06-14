Рассекречен брутальный кроссовер SsangYong Torres: 1,5-литровый турбомотор и три экрана

Салон Torres оборудован тремя дисплеями — один из них выполняет функцию приборной панели и входит в базовую комплектацию модели. На торпедо также имеется 12,3-дюймовый экран мультимедийной системы. Под ним — сенсорный блок управления микроклиматом, вентиляцией и подогревом передних сидений . В оснащение кроссовера входят вентиляция передних сидений, семь подушек безопасности, все современные ассистенты водителя.