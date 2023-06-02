Оставить коммент

Стало известно, сколько россияне готовы потратить на автомобиль мечты

Британцы превращают дешёвый Suzuki Jimny в роскошный внедорожник за 62 тысячи долларов

Новости

Дмитрий Елизаров

Комменты

Британское ателье Twisted, известное своими проектами на базе Land Rover, представило образец комплексной доработки суперкомпактного внедорожника Suzuki Jimny. Автомобилю полностью перешили салон, модернизировали ходовую и форсировали двигатель. Цена такого Jimny — от 49,5 тысячи фунтов (около 62 тысяч долларов), что более чем вдвое выше базовой цены модели.

Читайте нас в Дзене!
1/10
  • В Британии Suzuki Jimny продаётся как коммерческая модель без заднего дивана и с аскетичной отделкой интерьера. Ателье предлагает отделать сиденья и дверные панели дорогой стёганой кожей, а потолок затянуть алькантарой. Кожа появляется даже на деталях передней панели.
  • Кроме того, Twisted может удалить отделяющую переднюю часть перегородку и вернуть задние сиденья. Штатную медиасистему тюнеры меняют на более продвинутое устройство с развитой акустикой, а также улучшают шумоизоляцию салона.
  • В подвеске Jimny появляются альтернативные амортизаторы и задний стабилизатор поперечной устойчивости, за доплату ателье добавит к дорожному просвету 25 миллиметров. Внедорожник устанавливают на новые 16-дюймовые колёса с покрышками BFGoodrich. Помимо колёс, автомобиль преображается внешне за счёт нового бампера, затемнённой оптики и решётки радиатора в цвет кузова. Среди дополнительных аксессуаров — экспедиционный багажник, фаркоп и защита днища.
  • Атмосферный 1,5-литровый мотор Twisted оснащает системой турбонаддува, за счёт чего отдача двигателя увеличивается со штатных для Британии 105 л.с. до 167 л.с.
  • Компания планирует выставлять на продажу готовые доработанные внедорожники, сборку которых начнёт в октябре. Однако в Twisted готовы работать и с автомобилем заказчика.

Одно из самых известных ателье, работающих с Suzuki Jimny — японская компания DAMD, которая предпочитает стилизовать внешний вид внедорожника под другие знаменитые модели. В конце прошлого года ателье представило сразу три новых пакета, с применением которых Jimny становится похож на Mercedes-Benz G-класса.

Может, и самой Suzuki выпустить роскошную версию Jimny?

Комментарии

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2023 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение
Проект компании