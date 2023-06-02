Британцы превращают дешёвый Suzuki Jimny в роскошный внедорожник за 62 тысячи долларов

В подвеске Jimny появляются альтернативные амортизаторы и задний стабилизатор поперечной устойчивости, за доплату ателье добавит к дорожному просвету 25 миллиметров. Внедорожник устанавливают на новые 16-дюймовые колёса с покрышками BFGoodrich.

Помимо колёс, автомобиль преображается внешне за счёт

нового бампера, затемнённой оптики и решётки радиатора в цвет кузова. Среди дополнительных аксессуаров — экспедиционный багажник, фаркоп и защита днища.