Британцы превращают дешёвый Suzuki Jimny в роскошный внедорожник за 62 тысячи долларов

Британское ателье Twisted, известное своими проектами на базе Land Rover, представило образец комплексной доработки суперкомпактного внедорожника Suzuki Jimny. Автомобилю полностью перешили салон, модернизировали ходовую и форсировали двигатель. Цена такого Jimny — от 49,5 тысячи фунтов (около 62 тысяч долларов), что более чем вдвое выше базовой цены модели.
- В Британии Suzuki Jimny продаётся как коммерческая модель без заднего дивана и с аскетичной отделкой интерьера. Ателье предлагает отделать сиденья и дверные панели дорогой стёганой кожей, а потолок затянуть алькантарой. Кожа появляется даже на деталях передней панели.
- Кроме того, Twisted может удалить отделяющую переднюю часть перегородку и вернуть задние сиденья. Штатную медиасистему тюнеры меняют на более продвинутое устройство с развитой акустикой, а также улучшают шумоизоляцию салона.
- В подвеске Jimny появляются альтернативные амортизаторы и задний стабилизатор поперечной устойчивости, за доплату ателье добавит к дорожному просвету 25 миллиметров. Внедорожник устанавливают на новые 16-дюймовые колёса с покрышками BFGoodrich. Помимо колёс, автомобиль преображается внешне за счёт нового бампера, затемнённой оптики и решётки радиатора в цвет кузова. Среди дополнительных аксессуаров — экспедиционный багажник, фаркоп и защита днища.
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- Атмосферный 1,5-литровый мотор Twisted оснащает системой турбонаддува, за счёт чего отдача двигателя увеличивается со штатных для Британии 105 л.с. до 167 л.с.
- Компания планирует выставлять на продажу готовые доработанные внедорожники, сборку которых начнёт в октябре. Однако в Twisted готовы работать и с автомобилем заказчика.
Одно из самых известных ателье, работающих с Suzuki Jimny — японская компания DAMD, которая предпочитает стилизовать внешний вид внедорожника под другие знаменитые модели. В конце прошлого года ателье представило сразу три новых пакета, с применением которых Jimny становится похож на Mercedes-Benz G-класса.
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