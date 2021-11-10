Странный японский микровэн: ему поставили передок от Suzuki Jimny

Тюнинг стал возможен благодаря единым японским правилам для кей-каров. Микровэн и внедорожник практически совпадают по ширине, поэтому фары и решётка радиатора полно­приводника встают на Suzuki Every с минимальными переделками.

Однако без оригинальных деталей всё же не обошлось. Огромная разница в клиренсе и высоте заставила тюнеров придумать другой передний бампер. Он выполнен в стиле Jimny, но имеет совсем другие пропорции. Также на Suzuki Every меняют передние крылья и капот.

Силовая установка остаётся без изменений. Мотор объёмом 660 кубических сантиметров выдаёт в зависимости от версии от 49 до 64 лошадиных сил. Он передаёт тягу на задние или на все колёса через 5‑ступен­чатые коробки передач — «механику» или «автомат».

Также в T-Style можно заказать переделку салона по своему вкусу. Визуальный тюнинг в стиле Jimny стоит 248 000 иен (156 тысяч рублей). Заказать для установки на Every можно не только стоковый передок Jimny, но и тюнинговый. В ассортименте ателье есть варианты, качественно имитирующие Гелендеваген или классический Defender.