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Странный японский микровэн: ему поставили передок от Suzuki Jimny

Японская фирма T-Style придумала переставлять «лицо» внедорожника Suzuki Jimny на микровэн Suzuki Every. Получившийся гибрид выглядит очень забавно и стоит недорого
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Японская фирма T-Style придумала переставлять переднюю часть внедорожника Suzuki Jimny на микровэн Suzuki Every. Получившийся гибрид выглядит очень забавно и стоит недорого, пишет Carscoops.

  • Тюнинг стал возможен благодаря единым японским правилам для кей-каров. Микровэн и внедорожник практически совпадают по ширине, поэтому фары и решётка радиатора полно­приводника встают на Suzuki Every с минимальными переделками.
  • Однако без оригинальных деталей всё же не обошлось. Огромная разница в клиренсе и высоте заставила тюнеров придумать другой передний бампер. Он выполнен в стиле Jimny, но имеет совсем другие пропорции. Также на Suzuki Every меняют передние крылья и капот.
  • Силовая установка остаётся без изменений. Мотор объёмом 660 кубических сантиметров выдаёт в зависимости от версии от 49 до 64 лошадиных сил. Он передаёт тягу на задние или на все колёса через 5‑ступен­чатые коробки передач — «механику» или «автомат».

Также в T-Style можно заказать переделку салона по своему вкусу. Визуальный тюнинг в стиле Jimny стоит 248 000 иен (156 тысяч рублей). Заказать для установки на Every можно не только стоковый передок Jimny, но и тюнинговый. В ассортименте ателье есть варианты, качественно имитирующие Гелендеваген или классический Defender.

Японцы молодцы?

Да, круто получилось
Нет, стало ещё хуже, чем было
На любителя

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#Suzuki#Suzuki Every#Jimny#Тюнинг
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