Бренды концерна Volkswagen Group принимают заказы на электромобили только на 2023 год

Чистые электромобили марок Volkswagen, Audi, Skoda и Seat пользуются большим спросом. В Европе и США квоты на 2022 год выбраны полностью, Китай близок к этому. За

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квартал концерн продал 99 000 «зелёных» машин и в общемировом масштабе уступает только американской Тесле.