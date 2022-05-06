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Бренды концерна Volkswagen Group принимают заказы на электромобили только на 2023 год

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Кирилл Малышев

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Глава концерна Volkswagen Group Герберт Дисс заявил в интервью Financial Times о том, что портфель заказов на электромобили на этот год полностью сформирован. Если отправиться к дилеру какого-либо из брендов автогиганта сейчас, он примет заявку только на 2023 год.

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  • Чистые электромобили марок Volkswagen, Audi, Skoda и Seat пользуются большим спросом. В Европе и США квоты на 2022 год выбраны полностью, Китай близок к этому. За I квартал концерн продал 99 000 «зелёных» машин и в общемировом масштабе уступает только американской Тесле.
  • Изначальный план концерна Volkswagen был рассчитан на продажу 700 000 электрокаров за текущий год. Однако пандемия COVID-19, дефицит полупроводников и кризис на Украине значительно снизили возможности заводов по выпуску машин. Автогигант заверил, что ищет пути для увеличения объёмов производства и сокращения очередей.

Tesla за январь-март продала 310 000 машин. С общими для всей автоиндустрии сложностями компания справляется лучше всех. В планах марки расширить Гигафабрику в Шанхае, доведя её мощности до миллиона электромобилей в год.

Когда электромобили станут заметны на российском рынке?

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