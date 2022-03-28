Завод Tesla в Шанхае приостановили из-за коронавируса

Гигафабрика компании Tesla в Шанхае приостановила свою работу. Ограничения введены в связи со вспышкой коронавируса, сообщает Reuters.
- Простой продлится как минимум четыре дня. Он введён по требованию властей. За это время на предприятии проведут массовое тестирование сотрудников на коронавирус. В самом Шанхае вводится двухэтапный локдаун: по очереди для двух половин мегаполиса.
- Временная остановка конвейера может оказаться весьма чувствительной для компании. Китайский завод работает не только на местный рынок, но также отправляет электромобили на экспорт в Японию и Европу. В феврале площадка собрала более 56,5 тысячи машин.
На прошлой неделе Tesla запустила первую европейскую гигафабрику. Первыми сошедшими с конвейера машинами стали кроссоверы Model Y. Завод обошёлся в 5 миллиардов евро. Это крупнейшее новое автопредприятие в Германии за последние годы.
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