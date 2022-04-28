Автомобили VW лишатся функций безопасности из-за дефицита микрочипов

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Компания Volkswagen перестанет устанавливать на новые автомобили для рынка США ряд опций, требующих микроэлектронных компонентов. Как пишет Edmunds, это прежде всего некоторые ассистенты безопасности, а также, к примеру, премиальная акустика и фаркопы. При этом глава концерна General Motors Мэри Барра заявила, что кризис микрочипов уже на исходе.
Ранее перестала оснащать свои автомобили некоторыми электронными функциями и компания Audi. Среди функций, которых лишились машины для американского рынка, упоминались круиз-контроль и беспроводная зарядка для смартфонов.
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