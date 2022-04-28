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Volkswagen показал пикап на базе электровэна ID. Buzz

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Дмитрий Елизаров

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Компания Volkswagen в рамках Всемирного дня дизайна опубликовала эскиз электровэна ID. Buzz в кузове пикап. Ранее о разработке такой модификации производитель не сообщал. Выпустить пикап на батарейках компания действительно планирует, но какую форму примет эта модель, пока неизвестно.

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  • Эскиз позволяет заметить прямое сходство передней части запечатлённого на нём пикапа с концептом ID. Buzz 2017 года — с него началась история электрического преемника культовых VW T1 и T2. Однако задняя часть прототипа оформлена совершенно по-другому.
  • Пикап снабжён укороченными задними дверями, а треть кузова превращена в грузовую платформу с высокими бортами и пластиковой внутренней обшивкой. Кроме того, у электрокара имеются съёмные панели крыши и ступенька перед задним колесом — для облегчения доступа в грузовой отсек.
  • В Volkswagen назвали иллюстрацию поисковым эскизом и заявили, что на пути от идеи к производству всегда появляется множество неожиданных набросков.
  • Серийную версию ID Buzz компания Volkswagen представила в марте нынешнего года. Компактвэн и коммерческий фургон получили только один электромотор на 204 л.с. на задней оси. Однако в VW уже заявили, что в будущем семейство пополнится как модификациями с удлинённой базой, так и версиями с более мощными силовыми установками.

Volkswagen готовит к выходу новое поколение пикапа Amarok, который базируется на платформе Ford Ranger. На старте продаж пикап получит только ДВС, однако представители компании уже заявляли о возможности разработки электрической версии. В беседе с изданием Autocar член правления Volkswagen Commercial Vehicle Ларс Краузе отметил, что полностью батарейная модификация Amarok была бы предпочтительнее гибридной. Пикап может получить такой вариант уже к середине десятилетия.

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