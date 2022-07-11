В России появятся внедорожники Tank из Китая

На презентации в Эр-Рияде Gre at Wall объявила, что продажи корпорации за пределами Китая превысили миллион автомобилей.

Не исключено, что на нашем рынке модели Tank появятся после локализации производства на собственном заводе материнского концерна под Тулой. Сейчас на нём собирается вся гамма представленных в России моделей Haval: рамный внедорожник H 9, кроссоверы Jolion , F 7, F 7 x и последняя новинка Dargo .

В России уже запатентованы несколько моделей марки Tank: 300, 700 и 800. Все они имеют рамную конструкцию. Патент не означает скорый выход модели на рынок. Это просто способ защитить права на дизайн. Весомым шагом будет прохождение сертификации и получение ОТТС, однако «Танки» пока не начали этот процесс.