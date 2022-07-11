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В России появятся внедорожники Tank из Китая

НовостиКирилл МалышевКомменты

Суббренд Tank хорошо известной в России китайской компании Great Wall вышел на первый экспортный рынок. Марку представили в Саудовской Аравии и в рамках этого мероприятия озвучили перспективу появления бренда в России, пишет портал OFweek.

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  • Саудовская Аравия, где дилеры Great Wall работают с 2017 года, лишь первый пункт в программе внешних поставок «Танков». Внедорожники также появятся в России, Австралии, странах Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. Более детальной информации о сроках выхода на новые рынки представители марки не раскрыли.
  • На презентации в Эр-Рияде Great Wall объявила, что продажи корпорации за пределами Китая превысили миллион автомобилей.
  • Не исключено, что на нашем рынке модели Tank появятся после локализации производства на собственном заводе материнского концерна под Тулой. Сейчас на нём собирается вся гамма представленных в России моделей Haval: рамный внедорожник H9, кроссоверы Jolion, F7, F7x и последняя новинка Dargo.

В России уже запатентованы несколько моделей марки Tank: 300, 700 и 800. Все они имеют рамную конструкцию. Патент не означает скорый выход модели на рынок. Это просто способ защитить права на дизайн. Весомым шагом будет прохождение сертификации и получение ОТТС, однако «Танки» пока не начали этот процесс.

Купили бы «Танк» вместо УАЗа или Тойоты?

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