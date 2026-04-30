BMW запатентовал новую раму — возможно, для внедорожников

Концерн BMW запатентовал новую конструкцию рамы как одного из несущих элементов автомобиля. Как выяснило издание CarBuzz, сведения о патенте опубликовало соответствующее ведомство Германии. При этом для какого именно класса автомобилей предназначена новая рама, пока достоверно неизвестно. По версии издания, BMW задействует её или для разработки нового внедорожника, или как один из силовых элементов некоего электрокара.
- Насколько можно судить по патентному эскизу, рама BMW состоит из заметно меньшего числа элементов, чем те же конструкции у традиционных внедорожников. Упрощённая схема сочетается с продвинутым способом изготовления: согласно патенту, для производства таких рам концерн планирует использовать литьё, а не сварку, хотя отливаться будет не рама целиком, а её основные составные части.
- По версии издания, в центре рамы может размещаться аккумуляторный блок, а передняя и задняя части станут основой для крепления электродвигателей и компонентов подвески. Тем самым рама способна выступать базой для модульной платформы, которая позволит за счёт простого удлинения деталей центральной части выпускать электрокары разных габаритов.
- С другой стороны, на основе этой конструкции BMW может предложить своего рода конкурента Mercedes-Benz G-класса в его как бензиновой, так и электрической ипостасях.
Инсайдеры сообщали о плане BMW выпустить полноценный внедорожник в середине прошлого года. В феврале глава BMW M в ответ на соответствующий вопрос также не стал исключать возможности выхода особо мощной внедорожной модели, но уточнил, что изначально такая модель должна появиться у головного бренда.
Подождите
Объявления загружаются
Нужен баварцам полноценный рамник?
Подождите
Новости загружаются