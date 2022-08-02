BMW Z8 с пробегом 310 километров может уйти с аукциона за полмиллиона долларов

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На аукцион Gooding&Company выставят родстер BMW Z8, выпущенный в конце 2002 года. Машина проехала 310 километров, которые намотала исключительно по дороге в дилерский центр на ежегодное обслуживание и обратно.
В прошлом месяце аналогичный экземпляр продали на аукционе за 201 000 долларов. Машина 2003 года выпуска с единственным владельцем и пробегом 27 тысяч километров тоже была вся в чёрном цвете. В её истории была одна незначительная авария.
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