BMW Z8 с пробегом 310 километров может уйти с аукциона за полмиллиона долларов

С 1999 по 2006 год выпущено 5,7 тысячи «зет-восьмых». Из них чуть больше 2,5 тысячи поставлено в США. Модель оснащалась атмосферным мотором

V

10 4.9 мощностью 400 сил. Этот же агрегат в те годы устанавливался на BMW M5 в кузове Е39, однако

Z

8 литеру М не носил.