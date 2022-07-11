За редкий BMW Z8 предлагают 169 тысяч долларов, и это немного

На аукционе Bring a Trailer идут торги за родстер BMW Z8 образца 2003 года: всего компания BMW выпустила только 5,7 тысячи таких машин. Сейчас за автомобиль предлагают 169 тысяч долларов, хотя самый дорогой оригинальный BMW Z8 на этом аукционе оценили в 405 тысяч долларов, а цена версий от Alpina была на 40–70 тысяч выше. Относительно невысокая ставка может быть связана с состоянием конкретного экземпляра, но до конца торгов ещё два дня.