За редкий BMW Z8 предлагают 169 тысяч долларов, и это немного

На аукционе Bring a Trailer идут торги за родстер BMW Z8 образца 2003 года: всего компания BMW выпустила только 5,7 тысячи таких машин. Сейчас за автомобиль предлагают 169 тысяч долларов, хотя самый дорогой оригинальный BMW Z8 на этом аукционе оценили в 405 тысяч долларов, а цена версий от Alpina была на 40–70 тысяч выше. Относительно невысокая ставка может быть связана с состоянием конкретного экземпляра, но до конца торгов ещё два дня.
- Среди достоинств именно этого автомобиля — принадлежность к очень ограниченной партии в 2543 родстера, официально проданных BMW в США, а также всего один владелец. Среди недостатков — относительно большой для коллекционной модели пробег в 27 тысяч километров, повреждения лакокрасочного покрытия (они названы незначительными) и заменённый после лёгкой аварии молдинг.
- Продаваемый экземпляр выполнен в чёрном цвете (включая кожу наппа в салоне) и оснащён акустической системой Harman/Kardon в сочетании с CD-чейнджером на 6 дисков, навигатором, а также встроенным телефоном.
- Модель BMW Z8 была разработана при участии таких знаковых персон автомобильной индустрии, как Хенрик Фискер и Крис Бэнгл. Родстер в винтажном стиле оснащался 4,9-литровым V8 от тогдашней BMW M5 и развивал 400 л.с. и 500 Нм крутящего момента. Двигатель работает в паре с шестиступенчатой механической коробкой.
Ателье Alpina выпустило 555 собственных машин на базе BMW Z8, которые сейчас также считаются коллекционной ценностью. Летом прошлого года на продажу выставлялся такой родстер, проехавший к моменту торгов всего 51 километр. Ставки дошли до 352,5 тысячи долларов, но продавец не согласился на сделку.
Как считаете, BMW Z8 — это действительно круто?
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