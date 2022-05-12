BMW рассчитывает на треть удешевить батареи для электрокаров, несмотря на рост цен на сырьё

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Концерн BMW намерен добиться снижения стоимости тяговых аккумуляторов для электромобилей на 30%, хотя сырьё для батарей дорожает, пишет Bloomberg.
В конце апреля член правления BMW AG Питер Нота заявил, что безоговорочному лидерству Теслы в сегменте электромобилей пришёл конец. При этом в концерне признают, что полному переходу на экологически чистые модели мешает недостаточно развитая зарядная инфраструктура. Поэтому называть дату полного отказа от ДВС баварцы не спешат.
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