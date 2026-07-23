BYD наймёт 9000 человек на фоне роста глобальных продаж

Расширение происходит на фоне значительного роста международного спроса. В 2025 году экспорт легковых автомобилей и пикапов BYD достиг 1,05 миллиона единиц, что на 145% больше, чем в 2024-м. За первую половину 2026 года на внешние рынки ушло почти 790 тысяч машин. Рост относительно того же периода прошлого года составил 70%.