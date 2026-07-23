BYD наймёт 9000 человек на фоне роста глобальных продаж

Китайский концерн BYD запустил масштабную кампанию по набору сотрудников: для двух его заводов требуется нанять больше 9000 человек. Их займут как непосредственно сборкой машин, так и производством компонентов для них, пишет CarNewsChina.
- Компания расширяет производство в своём промышленном кластере в китайском Шэньчжэне. Работники, в частности, нужны заводу комплектующих Ebu и площадке по производству автомобилей Xiaomo. Вакансии самые разные, от складского персонала и операторов сборочных линий до специалистов по обработке металла, инспекторов по качеству и руководящего состава.
- Известен и уровень зарплат. Операторам общего профиля обещают платить 5000 юаней в месяц (58 тысяч рублей по текущему курсу). Рядовые технические специалисты будут получать около 10 тысяч юаней (около 120 тысяч рублей). Старшие технические специалисты и разработчики пресс-форм могут рассчитывать на 15–20 тысяч юаней (примерно 170–230 тысяч рублей).
- Расширение происходит на фоне значительного роста международного спроса. В 2025 году экспорт легковых автомобилей и пикапов BYD достиг 1,05 миллиона единиц, что на 145% больше, чем в 2024-м. За первую половину 2026 года на внешние рынки ушло почти 790 тысяч машин. Рост относительно того же периода прошлого года составил 70%.
Любопытно, что в течение прошлого года BYD уволил порядка 100 тысяч сотрудников. Однако связано это было не с падением продаж, а с совершенствованием сборочных процессов — в частности, увеличением степени роботизации.
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