Авто.ру AI
Избранное
Поиски
Сравнения
Сообщения
Я продаю
Войти
Разместить объявление
Журнал
Поиск по журналу

Бывший министр Венгрии станет топ-менеджером BYD

Петер Сийярто активно способствовал инвестициям BYD в венгерскую экономику
Новости
2

Бывший министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто, покинувший свой пост в мае, получил должность в руководстве концерна BYD. Как уточняет Cnevpost, Сийярто сам рассказал об этом в соцсетях, отметив, что в составе BYD займётся развитием внешних связей концерна и новых направлений бизнеса.

Фото: BYD

  • Издание уточняет, что, будучи министром, Петер Сийярто активно содействовал привлечению инвестиций со стороны BYD в венгерскую экономику. В частности, китайский концерн сейчас строит на юге страны завод по сборке автомобилей и рассчитывает запустить здесь производство в IV квартале, то есть примерно на год позже, чем планировалось изначально. Кроме того, в Венгрии уже функционирует предприятие по выпуску автобусов BYD.
  • По версии издания, Сийярто может быть полезен концерну как эксперт по политической системе Европы и связям с государственными органами. Стратегия BYD по расширению присутствия в странах ЕС вынуждает концерн не только выстраивать продажи, но и учитывать нюансы межгосударственных отношений и ситуацию в Евросоюзе в целом.

В начале июля сообщалось, что совокупные продажи пяти китайских компаний, включая BYD, на европейском рынке впервые превысили продажи японских производителей. Спрос на BYD в странах Европы растёт 11 месяцев подряд.

Подождите

Объявления загружаются

А может быть, концерну BYD и в Россию стоит зайти официально?

Да, давно пора
Нет, их тут не ждут

Подождите

Новости загружаются

#BYD#Автопром#Сделано в Китае
2
Комментарии
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать
Пока нет комментариев

Подождите

Объявления загружаются

Читать ещё