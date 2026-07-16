Бывший министр Венгрии станет топ-менеджером BYD

Бывший министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто, покинувший свой пост в мае, получил должность в руководстве концерна BYD. Как уточняет Cnevpost, Сийярто сам рассказал об этом в соцсетях, отметив, что в составе BYD займётся развитием внешних связей концерна и новых направлений бизнеса.
- Издание уточняет, что, будучи министром, Петер Сийярто активно содействовал привлечению инвестиций со стороны BYD в венгерскую экономику. В частности, китайский концерн сейчас строит на юге страны завод по сборке автомобилей и рассчитывает запустить здесь производство в IV квартале, то есть примерно на год позже, чем планировалось изначально. Кроме того, в Венгрии уже функционирует предприятие по выпуску автобусов BYD.
- По версии издания, Сийярто может быть полезен концерну как эксперт по политической системе Европы и связям с государственными органами. Стратегия BYD по расширению присутствия в странах ЕС вынуждает концерн не только выстраивать продажи, но и учитывать нюансы межгосударственных отношений и ситуацию в Евросоюзе в целом.
В начале июля сообщалось, что совокупные продажи пяти китайских компаний, включая BYD, на европейском рынке впервые превысили продажи японских производителей. Спрос на BYD в странах Европы растёт 11 месяцев подряд.
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