Бывший министр Венгрии станет топ-менеджером BYD

Издание уточняет, что, будучи министром, Петер Сийярто активно содействовал привлечению инвестиций со стороны BYD в венгерскую экономику. В частности, китайский концерн сейчас строит на юге страны завод по сборке автомобилей и рассчитывает запустить здесь производство в IV квартале, то есть примерно на год позже, чем планировалось изначально. Кроме того, в Венгрии уже функционирует предприятие по выпуску автобусов BYD.