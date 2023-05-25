BMW покажет новейший концепт в сентябре

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Компания BMW готовит к дебюту новейший концепт-кар: как заявил изданию CarBuzz директор BMW по дизайну Адриан ван Хойдонк, его премьера состоится на международной выставке в Мюнхене, которая откроется 5 сентября. В подробности представитель марки вдаваться не пожелал, но издание выдвинуло несколько версий.
Не исключено, прототип даст какое-то представление о развитии платформы Neue Klasse, над которой в BMW сейчас активно работают. Начиная с 2025 года концерн выпустит сразу шесть электрических новинок на базе этой архитектуры.
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