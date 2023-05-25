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BMW покажет новейший концепт в сентябре

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Дмитрий Елизаров

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Компания BMW готовит к дебюту новейший концепт-кар: как заявил изданию CarBuzz директор BMW по дизайну Адриан ван Хойдонк, его премьера состоится на международной выставке в Мюнхене, которая откроется 5 сентября. В подробности представитель марки вдаваться не пожелал, но издание выдвинуло несколько версий.

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Концепт BMW Vision M Next 2019 года

  • В качестве основной гипотезы издание предполагает, что BMW продемонстрирует некий электрический суперкар, который заявит дальнейшую стратегию развития «подразделения М». Сверхмощный батарейный прототип BMW уже попадался на глаза фотошпионам. Ожидается, что его укомплектуют сразу четырьмя двигателями по одному на каждое колесо, а основным достоинством новинки станет не мощность, а прецизионная система управления вектором тяги.
  • Позиционироваться концепт может, к примеру, как предвестник нового поколения 8 серии, то есть как роскошный гран-турер, или как часть семейства 3 серии — в этом случае он станет максимально экстремальным его представителем.
  • Кроме того, прототип может оказаться посвящён некоей новейшей технологии: в портфолио BMW подобные разработки также имеются. К примеру, прототип iX Flow был создан только ради демонстрации возможности смены цвета кузова. При этом, вероятнее всего, новинка, которую BMW готовит для Мюнхена, окажется скорее перспективной разработкой, чем проектом, близким к конвейеру. Адриан ван Хойдонк назвал будущий концепт «очень дальновидным» и «визионерским».

Не исключено, прототип даст какое-то представление о развитии платформы Neue Klasse, над которой в BMW сейчас активно работают. Начиная с 2025 года концерн выпустит сразу шесть электрических новинок на базе этой архитектуры.

Вам нравится, в каком направлении развивается BMW?

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