Автомобили BMW переведут на Android

Компания BMW официально объявила о намерении интегрировать в свои автомобили операционную систему Android Automotive OS. Однако отказываться от собственной операционки на базе Linux (сейчас она именуется BMW 8) фирма не собирается: модели на Android станут альтернативным предложением. Дебютируют первые BMW с операционкой от Google в начале весны 2023 года.