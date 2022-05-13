Обновлённый Android Auto автоматически подстраивается под нестандартные дисплеи

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Будущим летом выйдет обновление системы Android Auto. У неё изменится интерфейс, что сделает её удобнее для водителей, говорится в официальном блоге разработчиков.
Для российских пользователей Android Auto одно из ключевых новшеств появилось летом прошлого года. В число поддерживаемых приложений вошли Яндекс Карты, дающие максимально точную информацию о дорожной ситуации на дорогах страны. До этого момента система позволяла ездить только по навигаторам Google Maps или Waze.
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