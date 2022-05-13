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Обновлённый Android Auto автоматически подстраивается под нестандартные дисплеи

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Кирилл Малышев

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Будущим летом выйдет обновление системы Android Auto. У неё изменится интерфейс, что сделает её удобнее для водителей, говорится в официальном блоге разработчиков.

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  • Основным новшеством станет появление трёх виджетов: навигации, медиаконтента и уведомлений. Сейчас для переключения между ними приходится выходить в основное меню, а с лета три блока станут висеть на главном экране в постоянном режиме.
  • Компоновка и размер виджетов будут автоматически подстраиваться под дисплей конкретной машины. Это важная функция, так как сейчас становится всё больше моделей с нестандартными медиадисплеями: вертикально ориентированными или сильно вытянутыми по горизонтали.
  • Google Assistant поможет меньше отвлекаться от дороги. Некоторые действия сократятся до одного клика по дисплею, другие можно будет выполнить голосовой командой. При поступлении сообщения в мессенджер система предложит несколько типовых ответов для быстрой реакции.
  • Наконец, в Android Auto появятся приложения для воспроизведения видеоконтента YouTube, Tubi и Epix. Работать они будут, только когда автомобиль припаркован.

Для российских пользователей Android Auto одно из ключевых новшеств появилось летом прошлого года. В число поддерживаемых приложений вошли Яндекс Карты, дающие максимально точную информацию о дорожной ситуации на дорогах страны. До этого момента система позволяла ездить только по навигаторам Google Maps или Waze.

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