Шпионы сфотографировали салон обновлённого BMW 1 серии

Судя по всему, после обновления хэтчбек 1 серии обзаведётся единой панелью из двух дисплеев — комбинации приборов и медиасистемы. Его правая часть будет развёрнута к водителю. Аналогичное решение уже есть, в частности, на компактвэне Active Tourer и флагманской «семёрке». Мультимедийка работает на новой операционной системе iDrive 8.

Электронный селектор коробки передач стал миниатюрным джойстиком. Кнопка включения аварийной сигнализации переехала с передней панели на накладку тоннеля. Около подстаканников видны два порта USB-C для подключения гаджетов.

Снаружи машина пока закрыта плотным камуфляжем. «Ноздри» решётки радиатора, похоже, останутся того же размера, что и сейчас. Изменятся очертания бамперов, основные фары станут уже. Рассекретить машину должны в этом году, но точных сроков пока не названо.

Об изменениях в моторной гамме пока ничего не известно. Вряд ли первую серию ждут радикальные изменения. Переводить её на чистое электричество или делать подзаряжаемым гибридом дорого. Именно по этой причине следующего поколения переднеприводных BMW может не быть: экологические требования сделают его разработку нерентабельным.