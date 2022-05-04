Шпионы сфотографировали салон обновлённого BMW 1 серии

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Портал Motor1 опубликовал первые шпионские снимки интерьера обновлённого хэтчбека BMW 1 серии. Испытатели постарались максимально скрыть детали от посторонних глаз, но догадаться о том, что находится под камуфляжем, можно.
Об изменениях в моторной гамме пока ничего не известно. Вряд ли первую серию ждут радикальные изменения. Переводить её на чистое электричество или делать подзаряжаемым гибридом дорого. Именно по этой причине следующего поколения переднеприводных BMW может не быть: экологические требования сделают его разработку нерентабельным.
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