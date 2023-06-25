Запрет на вывоз машин в РФ, бесконтактные аварии, борьба со стритрейсерами и другое. Важное за неделю

Рассказываем, что такое бесконтактные аварии и почему после них можно лишиться прав, как власти хотят бороться с уличными гонками, когда Европа запретит экспортировать машины в Россию, можно ли поставить на учёт машину после сильного кузовного ремонта и многое другое.
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Практика дел с, так называемыми, бесконтактными ДТП в России существует давно. Если опасное маневрирование на дороге стало причиной чужого столкновения и попало на камеру, виновника найдут и лишат прав за это. Объясняем, как это работает.
В Госдуме предложили открыть для уличных гонщиков специализированные треки, а Национальный автомобильный союз попросил МВД ввести запрет на вождение мощных машин для водителей с небольшим стажем.
Еврокомиссия приняла очередной пакет санкций в отношении России. В него вошёл запрет на экспорт в нашу страну любых автомобилей с объёмом двигателя больше 1,9 литра, а также электромобилей и гибридов. Выяснили, что это значит для авторынка РФ.
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В России снижаются цены на запчасти, а следом дешевеет и полис ОСАГО. Такое заявление сделал глава Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев на основании данных новой редакции справочников запчастей.
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