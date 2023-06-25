Запрет на вывоз машин в РФ, бесконтактные аварии, борьба со стритрейсерами и другое. Важное за неделю

Рассказываем, что такое бесконтактные аварии и почему после них можно лишиться прав, как власти хотят бороться с уличными гонками, когда Европа запретит экспортировать машины в Россию, можно ли поставить на учёт машину после сильного кузовного ремонта и многое другое.

Зачем проверять электронную почту, если там нет наших писем? Исправьте это немедленно, подписавшись на нашу рассылку! Это бесплатно и очень полезно.