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Запрет на вывоз машин в РФ, бесконтактные аварии, борьба со стритрейсерами и другое. Важное за неделю

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Редакция Авто.ру

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Рассказываем, что такое бесконтактные аварии и почему после них можно лишиться прав, как власти хотят бороться с уличными гонками, когда Европа запретит экспортировать машины в Россию, можно ли поставить на учёт машину после сильного кузовного ремонта и многое другое.

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Практика дел с, так называемыми, бесконтактными ДТП в России существует давно. Если опасное маневрирование на дороге стало причиной чужого столкновения и попало на камеру, виновника найдут и лишат прав за это. Объясняем, как это работает.

В Госдуме предложили открыть для уличных гонщиков специализированные треки, а Национальный автомобильный союз попросил МВД ввести запрет на вождение мощных машин для водителей с небольшим стажем.

Еврокомиссия приняла очередной пакет санкций в отношении России. В него вошёл запрет на экспорт в нашу страну любых автомобилей с объёмом двигателя больше 1,9 литра, а также электромобилей и гибридов. Выяснили, что это значит для авторынка РФ.

Восстановление автомобиля после серьёзной аварии — сложный процесс. И никто не знает, как полученные повреждения повлияют на безопасность в дальнейшем. А законно ли вообще эксплуатировать такие машины? Отвечает юрист.

В России снижаются цены на запчасти, а следом дешевеет и полис ОСАГО. Такое заявление сделал глава Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев на основании данных новой редакции справочников запчастей.

В России перестали работать русскоязычные сайты автобрендов, входящих в концерн Volkswagen Group, а также компаний Renault, Nissan и Infiniti, свидетельствует мониторинг Журнала Авто.ру.

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