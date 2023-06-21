Мировые автобренды начали отключать российские интернет-сайты

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Автомобильные бренды начали отключать в России мобильные приложения: пока — частично
В России выдача автокредитов в мае снизилась почти на 8 процентов
В России перестали работать русскоязычные сайты автобрендов, входящих в концерн Volkswagen Group, а также компаний Renault, Nissan и Infiniti, свидетельствует мониторинг Журнала Авто.ру. При этом с некоторых порталов исчезла вся информация об актуальных модельных рядах.
В конце апреля стало известно о прекращении работы в России телематического сервиса Mercedes me ID. Чем-либо замещать приложение для удалённого доступа к автомобилям в нашей стране компания не планирует.
Фото на обложке: Skoda
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