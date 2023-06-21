Мировые автобренды начали отключать российские интернет-сайты

Продолжают функционировать сайты марок Kia, Hyundai и Toyota, хотя в последнем случае упор сделан на сертифицированные автомобили с пробегом в дилерских центрах.

Среди премиальных марок в полном объёме сохранились ресурсы BMW и Porsche, но на порталах Mercedes-Benz и Land Rover можно найти только телефоны горячих линий

и контакты сервисных центров.