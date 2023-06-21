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В России выдача автокредитов в мае снизилась почти на 8 процентов

Мировые автобренды начали отключать российские интернет-сайты

Новости

Дмитрий Елизаров

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В России перестали работать русскоязычные сайты автобрендов, входящих в концерн Volkswagen Group, а также компаний Renault, Nissan и Infiniti, свидетельствует мониторинг Журнала Авто.ру. При этом с некоторых порталов исчезла вся информация об актуальных модельных рядах.

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  • К примеру, отключён ресурс бренда Audi. Сайт марки Volkswagen на данный момент недоступен, однако продолжает работать онлайн-витрина с данными об автомобилях, которые имеются в наличии у дилеров. О продаже своих российских активов «Фольксваген Груп Рус» объявила в середине мая.
  • При обращении на русскоязычный сайт марки Skoda происходит редирект на глобальный ресурс бренда, хотя и здесь по самостоятельной ссылке доступна онлайн-витрина. Попытка зайти на сайты марок Nissan и Infiniti приводит к попаданию на портал бренда Lada — АвтоВАЗ назначен правопреемником как Nissan, так и Renault, но сайт Renault отключён полностью.
  • Продолжают функционировать сайты марок Kia, Hyundai и Toyota, хотя в последнем случае упор сделан на сертифицированные автомобили с пробегом в дилерских центрах. Среди премиальных марок в полном объёме сохранились ресурсы BMW и Porsche, но на порталах Mercedes-Benz и Land Rover можно найти только телефоны горячих линий и контакты сервисных центров.

В конце апреля стало известно о прекращении работы в России телематического сервиса Mercedes me ID. Чем-либо замещать приложение для удалённого доступа к автомобилям в нашей стране компания не планирует.

Пользуетесь в последнее время сайтами ушедших автобрендов?

Фото на обложке: Skoda

Комментарии1

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Артур21 июня 2023 15:37
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