Доступные гоночные треки

Одним из первых на резонансное ДТП отреагировал депутат Госдумы Александр Толмачёв. По его словам, для любителей агрессивной езды следует сделать доступные гоночные трассы, чтобы лихачи не носились по обычным дорогам, провоцируя аварии.

«Ни парковки у торговых центров, ни стандартные шоссе не подходят для гонок. В чём смысл гонщику толкаться там, где едут обычные автомобилисты, и вместе с покрышками жечь нервы жителей близлежащих домов? Куда лучше соревноваться с равными на официальных гоночных трассах», — заявил депутат.

Толмачёв не просто призвал уличных гонщиков поехать на треки, где всегда присутствуют скорая и пожарный расчёт. Он также предложил удешевить возможность использования гоночных трасс для стритрейсеров. Правда, законодательно свои слова депутат ничем не подкрепил.

Идею Толмачёва раскритиковали многие автомобильные организации, в числе которых и экспертный центр Probok.net во главе с Александром Шумским. По его мнению, идея сделать для уличных гонщиков дешевле вход на спортивные трассы абсолютно популистская.

«Те, кто любит погонять, и так ездят на треки. Другая аудитория туда и не ездит. Но эти трассы частные, и предприниматели не будут никому давать скидок. А государство не будет ничего дотировать. В жизнь эта идея не претворится никогда», — уверен Шумский.

Эксперт обратил внимание на то, что на месте обсуждаемой аварии по какой-то причине отсутствуют дорожные камеры, из-за чего уличные гонщики и выбрали этот участок для своего заезда. По словам Шумского, процесс согласования и установки комплексов фиксации нарушений на новых дорогах сильно бюрократизирован, и камеры могут появиться там только через несколько лет, чем и пользуются стритрейсеры.