В Госдуме предложили открыть для уличных гонщиков специализированные треки, а Национальный автомобильный союз попросил МВД ввести запрет на вождение мощных машин для водителей с небольшим стажем. Эти инициативы появились после очередного резонансного ДТП на Минском шоссе, в котором погиб экс-футболист «Химок» Александр Каракин. Мы изучили все предложения и выяснили, что об этом думают профильные эксперты.
Доступные гоночные треки
Одним из первых на резонансное ДТП отреагировал депутат Госдумы Александр Толмачёв. По его словам, для любителей агрессивной езды следует сделать доступные гоночные трассы, чтобы лихачи не носились по обычным дорогам, провоцируя аварии.
«Ни парковки у торговых центров, ни стандартные шоссе не подходят для гонок. В чём смысл гонщику толкаться там, где едут обычные автомобилисты, и вместе с покрышками жечь нервы жителей близлежащих домов? Куда лучше соревноваться с равными на официальных гоночных трассах», — заявил депутат.
Толмачёв не просто призвал уличных гонщиков поехать на треки, где всегда присутствуют скорая и пожарный расчёт. Он также предложил удешевить возможность использования гоночных трасс для стритрейсеров. Правда, законодательно свои слова депутат ничем не подкрепил.
Идею Толмачёва раскритиковали многие автомобильные организации, в числе которых и экспертный центр Probok.net во главе с Александром Шумским. По его мнению, идея сделать для уличных гонщиков дешевле вход на спортивные трассы абсолютно популистская.
«Те, кто любит погонять, и так ездят на треки. Другая аудитория туда и не ездит. Но эти трассы частные, и предприниматели не будут никому давать скидок. А государство не будет ничего дотировать. В жизнь эта идея не претворится никогда», — уверен Шумский.
Эксперт обратил внимание на то, что на месте обсуждаемой аварии по какой-то причине отсутствуют дорожные камеры, из-за чего уличные гонщики и выбрали этот участок для своего заезда. По словам Шумского, процесс согласования и установки комплексов фиксации нарушений на новых дорогах сильно бюрократизирован, и камеры могут появиться там только через несколько лет, чем и пользуются стритрейсеры.
Запрет мощных машин для молодёжи
Другой способ борьбы с уличными гонками предложили в Национальном автомобильном союзе. Организация отправила письмо на имя главы МВД Владимира Колокольцева с просьбой рассмотреть возможность запрета вождения автомобилей мощнее 150 лошадиных сил водителям со стажем менее трёх лет. Таким образом, по мнению НАС, удастся избежать части аварий с лихачами. Особенно когда за опасное вождение никак не наказывают.
«Государство пыталось принять поправки в КоАП про опасное вождение, установить за это штрафы, но не смогло. Потому что формулировки, которые предложила ГИБДД, являются слишком расплывчатыми. Госдума отклонила законопроект. Но государство всё равно хочет эту тему регулировать», — пояснил вице-президент НАС Антон Шапарин.
Союз предлагает воздействовать на самые рисковые категории автовладельцев. Одна из таких категорий — молодые водители, у которых, по мнению Шапарина, в первые три года появляется опасная эйфория от вождения. 150 л.с. эксперты выбрали в соответствии со стандартной градацией ОСАГО. Кроме того, по мнению авторов инициативы, автомобили такой мощности, как правило, не подвергаются тюнингу для повышения отдачи двигателя.
«Опасное вождение нужно пресекать у тех групп, которые к нему склонны. А не бить непродуманными формулировками по законопослушному большинству. Вторая опасная категория — те, кто сознательно и специально нарушает ПДД, выкладывая это в социальные сети, бравируя своей ловкостью на дороге. Часто они встречаются с препятствиями в виде столбов и других машин», — считает Шапарин.
Александр Шумский из Probok.net с инициативой запрета мощных машин для молодых водителей тоже не согласен. По его словам, проблема уличных гонок вовсе не в стаже вождения. Например, человек может получить права и не водить первую пару лет, а его стаж при этом будет идти. Кроме того, водители управляют машинами своих супругов, родителей и друзей, что невозможно регулировать и контролировать.
По мнению Шапарина, для того, чтобы обеспеченные родители не передавали мощные автомобили своим детям, стоит внести в КоАП поправки, которые установят возможность привлечения за такое деяние к ответственности в виде общественных работ. «Денежные штрафы уже никого не пугают, а вот перспектива походить в оранжевом жилете и пособирать мусор на улицах многих элитных родителей остановит», — уверен Антон Шапарин.
Мониторинг социальных сетей блогеров и гонщиков
Оба эксперта сходятся в том, что ГИБДД должна расширить свои полномочия на изучение социальных сетей популярных у молодёжи персонажей. В интернете инспекторы могли бы активнее выявлять гонщиков и проводить с ними профилактическую работу. Это происходит и сейчас, но, по мнению экспертов, видимых результатов не даёт.
«Мы все знаем, где ездят эти гонщики. Все закрывают на это глаза ровно до тех пор, пока что-то не случается. Сотрудники ГИБДД даже если отслеживают это всё, то реагируют после происшествий. Превентивные меры — редкость. Нужно с гонщиками разговаривать, подключать блогерское сообщество, объяснять им перспективы. Но ГИБДД работает с блогерами, только когда надо кого-то наказать. А какие-то позитивные образы никто не пропагандирует», — пояснил свою позицию Александр Шумский.
Необходимость работы с блогерами и нарушителями ПДД в соцсетях отметил и представитель НАС. По его словам, нужно законодательно обязать ГИБДД отсматривать такой контент и жёстко на него реагировать. Вероятно, это поможет предотвратить некоторые аварии.