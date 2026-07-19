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Изменение состава бензина, отказ в ремонте по гарантии и штрафы в очередях на АЗС. Важное за неделю

Всё, о чём надо знать российским автомобилистам
Новости

Рассказываем, какой бензин разрешили продавать на АЗС и чем он грозит автомобилям, какие последствия могут быть у ДТП с животными, возможны ли проблемы с регистрацией из-за доработанной медиасистемы, как оспорить очевидно ложный штраф, может ли дилер отказать в гарантийном ремонте, если бренд ушёл из РФ и какие штрафы пообещало аннулировать МВД.

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Фото на обложке: Red Shuheart / Unsplash

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