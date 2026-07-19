Изменение состава бензина, отказ в ремонте по гарантии и штрафы в очередях на АЗС. Важное за неделю

Рассказываем, какой бензин разрешили продавать на АЗС и чем он грозит автомобилям, какие последствия могут быть у ДТП с животными, возможны ли проблемы с регистрацией из-за доработанной медиасистемы, как оспорить очевидно ложный штраф, может ли дилер отказать в гарантийном ремонте, если бренд ушёл из РФ и какие штрафы пообещало аннулировать МВД.
Правительство разрешило НПЗ выпускать в оборот топливо класса «К5»/«Евро-5» с повышенным содержанием серы как у «Евро-3» и использовать монометиланилин, который был запрещён с 2016 года. Насколько опасно такое топливо для современных автомобилей? И как можно смягчить последствия? Разбираемся с экспертами.
Наезд на животное считается ДТП, поэтому последствия могут быть довольно серьёзными. Что грозит водителю, если под колёса попала, например, птица? А если кошка или собака? Рассказываем.
Доработка медиасистемы и установка планшета вместо магнитолы — популярный тюнинг. Но насколько он законен? Могут ли из-за такого возникнуть проблемы с постановкой машины на учёт? Отвечает юрист.
Наш читатель получил уведомление в «Госуслугах» о назначении штрафа за нарушение, которое не мог совершить: в это время был в другом городе. Как такое могло произойти и что теперь делать? Объясняет юрист.
Многие бренды перестали работать в России, но машины с официальной гарантией в нашей стране всё ещё есть. Может ли дилер отказать в гарантийном ремонте, если марка ушла с рынка? Узнали у юриста.
МВД пообещало аннулировать штрафы за нарушение правил остановки и стоянки, выписанные водителям во время очереди за топливом. Постановления будут отменены в случае соответствующих обращений от автомобилистов.
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