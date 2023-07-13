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Кроссовер Bentley Bentayga с прицепом, гружёным соломой, установил рекорд Гудвуда

НовостиДмитрий ЕлизаровКомменты

Компания Bentley объявила об установлении необычного рекорда. Кроссовер Bentayga в длиннобазном исполнении смог проехать трассу Гудвуда по подъёму на холм за 1 минуту и 21 секунду. При этом вседорожник буксировал прицеп, загруженный 2,5 тоннами соломы, а его двигатель работал на новом синтетическом топливе.

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  • В Bentley заявили, что британский «автопоезд» установил рекорд Гудвуда среди автомобилей с прицепами. Однако из соображений безопасности заезд проводился вне обычной программы Фестиваля скорости во время подготовки территории, так что рекорд считается неофициальным.
  • Bentley Bentayga EWB с 550-сильным турбированным V8 объёмом 4,0 литра использовала новое синтетическое топливо, которое британцы делают из соломы и сельскохозяйственных отходов. Той соломы, которой был загружен прицеп, хватило бы для изготовления топлива на пробег около 1800 километров. Утверждается, что на новом топливе двигатели серийных Bentley могут работать безо всяких конструктивных изменений.
  • Все Bentley, которые компания будет выставлять в Гудвуде, заправлены новым топливом. Это приведёт к снижению объёмов генерируемых ими вредных выбросов на 85%.

В рамках стратегии электрификации компания уже отказалась от фирменного W12. Знаменитому мотору посвящена спецверсия Speed Edition 12, которую получит каждая из серийных моделей Bentley.

Часто ездите с прицепом?

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