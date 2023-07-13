Кроссовер Bentley Bentayga с прицепом, гружёным соломой, установил рекорд Гудвуда

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Компания Bentley объявила об установлении необычного рекорда. Кроссовер Bentayga в длиннобазном исполнении смог проехать трассу Гудвуда по подъёму на холм за 1 минуту и 21 секунду. При этом вседорожник буксировал прицеп, загруженный 2,5 тоннами соломы, а его двигатель работал на новом синтетическом топливе.
В рамках стратегии электрификации компания уже отказалась от фирменного W12. Знаменитому мотору посвящена спецверсия Speed Edition 12, которую получит каждая из серийных моделей Bentley.
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