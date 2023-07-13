Кроссовер Bentley Bentayga с прицепом, гружёным соломой, установил рекорд Гудвуда

Компания Bentley объявила об установлении необычного рекорда. Кроссовер Bentayga в длиннобазном исполнении смог проехать трассу Гудвуда по подъёму на холм за 1 минуту и 21 секунду. При этом вседорожник буксировал прицеп, загруженный 2,5 тоннами соломы, а его двигатель работал на новом синтетическом топливе.